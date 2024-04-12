47 ile TOKİ piyangosu vurdu! Düşük taksitle kaçmaz yatırım fırsatı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, arsa edinmek isteyenler için kaçırılmayacak bir kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki 47 ilde satışa sunulacak arsaların listesi ve miktarları açıklandı.





Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, vatandaşların arsa sahibi olmalarını kolaylaştırmak amacıyla, şehir planlamasına uygun şekilde arsa satışlarını düzenliyor. İmar planına dahil edilen arsaların satış bilgileri İlan.gov.tr üzerinden duyuruldu.

47 İLDE ARSA SATIŞI BAŞLATILDI

Açık artırmayla satılacak arsaların bulunduğu iller ve Ege Bölgesi’nin popüler şehirleri de dahil olmak üzere, bu araziler üzerinde konut inşa edebilir veya tarım faaliyetlerinde bulunabilirsiniz.

24 AY TAKSİT SEÇENEĞİ BULUNUYOR

Bakanlık tarafından belirlenen şehirlerde, 24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan açık artırma ile arsa satışları yapılacak. Peşin ödeme yapan alıcılara %20 indirim sunulurken, %25 peşinatla 24 ay vade fırsatı da sağlanıyor.





SATIŞA SUNULAN İLLER VE ARSA SAYILARI

Türkiye’nin dört bir yanını kapsayan bu özel arsa satış kampanyası, birçok ilimizi kucaklıyor. İşte satışa sunulan iller ve arsa sayıları:

Adana’da 3,

Afyonkarahisar’da 34,

Ağrı’da 2,

Aksaray’da 12,

Amasya’da 1,

Ankara’da 75,

Antalya’da 32,

Balıkesir’de 12,

Bayburt’ta 1,

Bingöl’de 4,

Bitlis’te 10,

Bursa’da 2,

Çanakkale’de 32,

Denizli’de 27,

Düzce’de 4,

Edirne’de 2,

Eskişehir’de 15,

Gaziantep’te 18,

Iğdır’da 1,

Isparta’da 3,

İstanbul’da 45,

İzmir’de 42,

Kahramanmaraş’ta 38,

Karabük’te 1,

Kars’ta 3,

Kastamonu’da 2,

Kayseri’de 33,

Kırklareli’nde 43,

Kırşehir’de 34,

Kocaeli’nde 12,

Konya’da 89,

Kütahya’da 1,

Manisa’da 2,

Mardin’de 52,

Mersin’de 61,

Muğla’da 16,

Nevşehir’de 20,

Niğde’de 4,

Ordu’da 1,

Sakarya’da 12,

Şanlıurfa’da 2,

Tekirdağ’da 7,

Tokat’ta 3,

Trabzon’da 1,

Uşak’ta 7,

Yalova’da 3,

Yozgat’ta 2 arsa satışa çıkarıldı.

Bu kampanya ile hayallerinizdeki arsayı bulma fırsatını yakalayabilirsiniz.