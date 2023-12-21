4A-4B-4C'li faydalanacak! 10 gün içinde 10.500 TL-12.500 TL hesaplara aktarılacak

Emeklilere 2023 yılının son müjdeleri de duyuruluyor. 2023 yılı emekli yılı olacak yorumları Ocak 2023 zammından beri yapılıyor. Ocak zammından sonra EYT kabulü, en düşük emekli maaşına yapılan zam, ikramiye tutarlarının artışı derken Temmuz ara zammında yüzler gülmese de hükümet Cumhuriyet ikramiyesi ile gönülleri fethetmişe benzemekte. Bankaların emekliye ödemesini sunduğu banka promosyonları da 2023 yılında güncellemeye giderek yüzde 50'ye yakın artış gösterdi. Öyle ki 2023 yılı başında 3 bin lira civarında olan emekli promosyonları son aylarda 5.000 TL 10.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor. Emekli, maaşını alacağı bankayı seçerken banka da ödül mahiyetinde emekli promosyonu artı emekli kampanyalarını sunmaya devam ediyor. Bu kampanyalar tercih edilebilirlik adına da düzenleniyor.

Aralık ayının son haftasına girmeye hazırlandığımız şu günlerde emekli promosyonu en fazla veren bankalar araştırılıyor. Kamu bankaları emekli promosyonu kapsamında 5 bin liraya varan ödemeler yaparken, özel bankalarda bu rakam 12.000 TL'ye çıkmış bulunuyor. Artı kampanyalarını da açıklayan bankalardan emekli, maaşına göre 12,500 TL'ye varan maaşına ek ödeme alabiliyor.





Yeni yıl bitmeden maaşını taşımak isteyen ya da promosyon anlaşması dolan emekli, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor sorusunun yanıtı araştırıyor. İşte bu ay sonu bitecek kampanyalar ile birlikte emekli promosyonu veren ve en yüksek emekli promosyonu veren bankalar sizlerle.

2024'TE YÜKSELECEK

2024 yılına girmemize sayılı günler kaldı. Bu kapsamda tüm ülke zamlar konusunda gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Emekli promosyonları da bu kapsamda ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak uzmanlar 2024 yılı başında emekli maaşına yapılacak zam ile birlikte emeklinin maaş aralığı arttığı için hak kazandığı emekli promosyonunun artacağı uyarında bulunuyor. Öyle ki kimi hesaplamalarda bu rakamın 15.000 TL'ye ulaşabileceği de konuşuluyor.





ARALIK EMEKLİ PROMOSYON RAKAMLARI

Emekli promosyonu ödemelerinde öncü olarak kabul edilen ve artı sunduğu kampanyası ile emekli portföyünü gün gün arttıran ING Bank 12.500 TL'ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Koşulsuz 8500 TL promosyonun yanı sıra 4000 TL'ye Varan fatura talimat ödülü veriliyor. Akbank'ın 1 Aralık'ta başlattığı Yeni emekli promosyonu kampanyası kapsamında 10.000 TL'ye Varan promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası ise emekli promosyonu kapsamında 7500 TL ödeme yapıyor. Yapı Kredi'nin 1 Eylül tarihinde başlayan emekli promosyonu kampanyası 31 Aralık'ta son buluyor ve emekliye 9.000 TL promosyon fırsatının yanı sıra 1500 lira ek ödeme imkanı sunuluyor. Kamu bankaları bir süredir emekli promosyonu konusunda ödemelerini güncellemezken 5000 TL emekli promosyon ödemesi yapmaya devam ediyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YATIRILACAK

5.000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emeklilerin de faydalanacağının açıklanması sonrasında ne zaman ödeneceği merak edilmekteydi. Geçtiğimiz gün yapılan açıklama kapsamında önümüzdeki hafta torba yasa Kanunu'nun meclise sunulacağı ve 28 29 Aralık tarihlerinde 5000 lira ikramiyelerin hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor