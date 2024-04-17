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4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yürüttüğü ortak projelerin uygulama aşamaları başarıyla tamamlanmıştır.

Yayın Tarihi: 17.04.2024 16:57
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 16:57
4A 4B'linin dünyası başına yıkılacak! Emekli maaşlarında hesap sistemi şoku!

Temmuz döneminde, emekli aylıklarına eklenecek enflasyon zammı kesinleşti. Yenilenen düzenlemeyle, zam miktarı tüm emekliler için eşitlenecek. Böylece, Emekli Sandığı, SSK ya da Bağ-Kur ayrımı gözetmeksizin, tüm emeklilere uygulanacak zam oranı aynı olacak. Ülkemizdeki 16 milyondan fazla emekli vatandaş, Temmuz ayı itibarıyla uygulanacak maaş artışını bekliyor.

Emekli Maaş Hesaplamasında Yeni Dönem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Ocak'taki beyanına göre, emekli maaşlarının hesaplanma yönteminde önemli değişiklikler yapıldı. 31 Mart tarihinden itibaren herhangi bir seyyanen artış talebi reddedilmiş olup, bu yeni düzenleme Temmuz ayında emekli maaşlarına eklenmesi planlanan enflasyon zammını da kapsayacak şekilde uygulanacak.

emekli maaşı

Emekli Maaşlarına Eşit Zam Uygulaması

Uzun süredir, memur emeklilerine uygulanan zam oranları enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile hesaplanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon farkının yanı sıra ekstra refah payı da veriliyordu. Bu uygulama genellikle memur emeklilerinin diğer statülerdeki emeklilere kıyasla daha yüksek oranda zam almasına yol açıyordu. Ancak Temmuz ayından itibaren bu durum değişecek ve tüm emeklilere, statülerine bakılmaksızın aynı zam oranı uygulanacak. Bu değişiklik, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için önemli bir iyileştirme olarak görülüyor. Daha önce Ocak ayında yüzde 42.57 olarak açıklanan zam oranına emeklilerden gelen tepkiler sonucunda, tüm emekliler için zam oranı yüzde 49.25'e yükseltildi.

Temmuz Ayında Emekli Aylıklarında Artış Olacak mı?

Geçen sene Temmuz'da, emeklilere yönelik yüzde 25 oranında bir maaş artışı ilan edilmişti. Ancak bu zam, sadece ana maaşlara uygulanmış ve birçok emeklinin net gelirinde bir iyileşme olmamıştı. Bu yıl, aynı yöntemin tekrarlanıp tekrarlanmayacağı konusu gündemde. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sıkı mali politikaları nedeniyle, çalışanların ve emeklilerin ücretlerinde beklenen iyileştirmeler gerçekleşmemişken, asgari emekli maaşının yıl sonuna kadar sürecek enflasyon artışlarına karşı 10 bin lira olarak sabitlenmesi, emeklilerin ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacağını gösteriyor.

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