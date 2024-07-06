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4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

Emekliler için büyük müjde az önce geldi! Özel bankalardan Garanti BBVA, SSK emeklilerine özel tamı tamına 33 bin liralık kredi duyurdu. Yalnızca emeklilerin faydalanabileceği kredi kampanyasının tüm detayları ise açıklandı…

Yayın Tarihi: 06.07.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 20:41
4A emeklisinin talihi döndü! O tarihten sonra 33.000 TL tek seferlik ödeme müjdelendi

SSK emeklilerine bir kez daha ödemenin kapıları açıldı! Yeni bir kampanya duyuran Garanti Bankası, tüm SSK emeklilerine yüklü ödeme yapılacağını müjdeli. Kredilendirme seçeneklerini bir kez daha gözden geçiren banka, Temmuz zamlarının yetmediği emekliler için kredi ödemelerini başlattı. Başlatılan kredi kampanyasının detayları ise nakde sıkışan emekliler için büyük merak konusu oldu… 

3 Temmuz’da Türkiye İstatistik Kurumu’nun duyurduğu enflasyon rakamlarının ardından 3.6 milyondan fazla emeklinin zam alamayacağı ortaya çıktı. Kök maaşa yapılması beklenen zamların 3.6 milyon emeklinin gelirinde fiyat artışına neden olmayacağı ve bu emeklilerin 6 ay daha 10 bin liralık maaş ile geçinmek zorunda kalacakları öğrenilmiş oldu. Bu da nakde sıkışan emekli kesimin kara kara düşünmesine neden olurken, Garanti BBVA kampanyayı patlattı! 

emekliye 33 bin lira

SSK emeklileri için büyük bir müjde geldi! Garanti Bankası, SSK emeklilerine özel sunduğu kredi fırsatı ile emeklilere finansal rahatlama için harekete geçti. 3 Temmuz’dan itibaren 33.000 TL ödeme alacak olan emeklilere sunulan kredi fırsatında detaylar da netleşti. 

Garanti Bankası’ndan SSK emeklilerine özel 33 bin lira kredi! 

Garanti Bankası, SSK emeklilerine özel olarak sunduğu 33.000 TL kredi fırsatı ile emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Düşük faiz oranları ve esnek ödeme koşulları ile dikkat çeken bu kredi fırsatı, emeklilerin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamaları ve planladıkları harcamaları gerçekleştirmeleri için ideal bir seçenek sunuyor. 

SSK emeklilerine yapılacak 33.000 TL ödeme fırsatından yararlanmak isteyen emeklilere başvuruların nasıl yapılacağı da açıklandı. Garanti Bankası şubelerine başvurarak kredi talebinde bulunabilecek olan emeklilerden istenecek belgeler de netleşti. Aktarılan bilgilerde kimlik belgesi, emekli maaş belgesi ve ikâmetgah belgesi ile bankalara giden emeklilerin yalnızca bu belgeler ile 33 bin lira kredi çekebileceği vurgulandı.

33 bin lira kred i

Garanti 33 bin lira kredi başvurusu nasıl yapılır? 

Garanti Bankası’nın sunmuş olduğu 33 bin liralık krediye başvurular yalnızca şubelerden değil, mobil uygulama ve internet bankacılığından da yapılabiliyor. Bu kapsamda şubelerin yanı sıra Garanti’nin mevcut müşterisi olan emekliler, internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden de başvurularını gerçekleştirebiliyor. Kredi ise hızlı onay imkanı sayesinde 5 dakika içinde sonuçlandırılıp anında hesaba yatırılıyor. 

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