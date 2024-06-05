5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu

Ziraat Bankası yine ses getirecek bir kampanyaya imza attı. Bir süredir devam eden enflasyon yüzünden nakde sıkışanların imdadına yetişen Ziraat, kredi kampanyasını duyurdu! Yaptığı yeni bir açıklama ile banka, düşük faizli kredi arayanlara ilaç gibi bir çözüm sundu.



Ziraat Bankası müşterileri için özel bir fırsat duyurusu yaptı! Bankanın sunduğu bu özel kampanya, bir hafta içerisinde 50.000 TL düşük faizli kredi başvurusunda bulunanlara büyük avantajlar sağlıyor. Bu fırsat ise vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak kampanyadan yararlanmak için hızlı davranmak gerekiyor.

Ziraat Bankası'ndan özel kredi kampanyası

Ziraat Bankası hesabı olanlara yönelik bu özel kredi kampanyası, sadece sınırlı bir süre için geçerli olacağı duyuruldu. Vatandaşın finansal yükünü hafifletmek ve düşük faiz oranlarıyla hazırlanan bu krediden yararlanmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamalısınız. Ziraat Bankası, müşterilerine en uygun şartlarda kredi imkanı sunarak ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.





Ziraat Bankası düşük faizli 50 bin TL kredi başvurusu

Kamu bankası tarafından başlatılan kredi hareketliliğinde düşük faiz imkanı duyuruldu. 50 bin liraya kadar nakit krediden herkesin faydalanabileceği vurgulanırken, kredi notu ve gelir belgesinin belirleyici olduğu aktarıldı. Bu kapsamda krediye başvururken gereken belge ve başvuru kanalları ise şöyle sıralandı:

Gerekli belgeler:



TC kimlik belgesi



Maaş bordrosu ya da gelir belgesi



Varsa teminat için tapu ya da ruhsat.



Başvuru kanalları:

İnternet bankacılığı



Mobil bankacılık



Ziraat şubeleri



Ziraat Bankası düşük faizli kredinin avantajları neler?

Ziraat Bankası ve gelir belgesi olan herkesin faydalanabileceği bu kredideki en can alıcı detay, düşük faiz oranı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bankalara kıyasla özel oranlarla kredi kullandıracağını duyuran Ziraat, geri ödemelerde de kolaylık sağlıyor. Ayrıca başvuru süreci ve onayı son derece hızlı gerçekleştirildiğinden, anında krediyi kullanmak mümkün oluyor.