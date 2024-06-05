Bist 100
10.350,96 0%
DOLAR
32,29 -0,86%
EURO
35,17 -0,93%
ALTIN
2.434,16 0,39%

5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu

Kamu bankası Ziraat, müşterilerine yeni bir fırsat daha sundu! Fırsat dahilinde başlatılan kampanyada tam 50 bin liralık düşük faizli kredi verileceği duyuruldu. İşte Ziraat Bankası’ndan düşük faizli 50 bin lira ihtiyaç kredisi kampanyası…

Yayın Tarihi: 05.06.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 20:54
5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu

Ziraat Bankası yine ses getirecek bir kampanyaya imza attı. Bir süredir devam eden enflasyon yüzünden nakde sıkışanların imdadına yetişen Ziraat, kredi kampanyasını duyurdu! Yaptığı yeni bir açıklama ile banka, düşük faizli kredi arayanlara ilaç gibi bir çözüm sundu. 

Ziraat Bankası müşterileri için özel bir fırsat duyurusu yaptı! Bankanın sunduğu bu özel kampanya, bir hafta içerisinde 50.000 TL düşük faizli kredi başvurusunda bulunanlara büyük avantajlar sağlıyor. Bu fırsat ise vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için mükemmel bir çözüm olarak öne çıkıyor. Ancak kampanyadan yararlanmak için hızlı davranmak gerekiyor. 

Ziraat Bankası'ndan özel kredi kampanyası 

Ziraat Bankası hesabı olanlara yönelik bu özel kredi kampanyası, sadece sınırlı bir süre için geçerli olacağı duyuruldu. Vatandaşın finansal yükünü hafifletmek ve düşük faiz oranlarıyla hazırlanan bu krediden yararlanmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamalısınız. Ziraat Bankası, müşterilerine en uygun şartlarda kredi imkanı sunarak ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor. 

ziraat kredi

Ziraat Bankası düşük faizli 50 bin TL kredi başvurusu 

Kamu bankası tarafından başlatılan kredi hareketliliğinde düşük faiz imkanı duyuruldu. 50 bin liraya kadar nakit krediden herkesin faydalanabileceği vurgulanırken, kredi notu ve gelir belgesinin belirleyici olduğu aktarıldı. Bu kapsamda krediye başvururken gereken belge ve başvuru kanalları ise şöyle sıralandı: 

Gerekli belgeler: 

  • TC kimlik belgesi 
  • Maaş bordrosu ya da gelir belgesi
  • Varsa teminat için tapu ya da ruhsat. 

Başvuru kanalları: 

  • İnternet bankacılığı
  • Mobil bankacılık
  • Ziraat şubeleri 

Ziraat Bankası düşük faizli kredinin avantajları neler? 

Ziraat Bankası ve gelir belgesi olan herkesin faydalanabileceği bu kredideki en can alıcı detay, düşük faiz oranı olarak karşımıza çıkıyor. Diğer bankalara kıyasla özel oranlarla kredi kullandıracağını duyuran Ziraat, geri ödemelerde de kolaylık sağlıyor. Ayrıca başvuru süreci ve onayı son derece hızlı gerçekleştirildiğinden, anında krediyi kullanmak mümkün oluyor. 

İLGİLİ HABERLER

Yüzde 1.29 faizle ev sahibi olmak mümkün! Emlak Konut ucuz konut fitilini yaktı

Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

O ürünler 29.90 TL'ye satışa çıktı! Tarım Kredi Market 7 Haziran aktüel ürünler

Renault 300 bin TL'ye otomobil satıyor! İkinci elde kaçmaz fırsat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

O ürünler 29.90 TL'ye satışa çıktı! Tarım Kredi Market 7 Haziran aktüel ürünler

5 gün içinde bunu yapmayan yandı! Ziraat Bankası müşterilerine duyuruldu

Araç sahiplerine yüzde 50 indirim müjdesi! 81 ilde geçerli olacak

Patlamaya hazır bomba gibi gezen, en sinirli burçlar açıklandı!

Devletten 15 bin 250 TL kurban parası yardımı! Bilmeyenler bin pişman olacak

Yüzde 1.29 faizle ev sahibi olmak mümkün! Emlak Konut ucuz konut fitilini yaktı

399.000 TL’ye sıfır araç olur mu demeyin! O marka adeta gemileri yaktı

Emekliye 6 bin TL'lik zam kapağı açıldı! Yeni maaşlar kuruşu kuruşuna hesaplandı

Asgari ücretliye sabah müjdesi! Tüm çalışan Temmuz'u bekleyecek zam açıklandı

İş Bankası'ndan Mayıs sonu 2000 TL kampanyası! Bunu yapanlar alabilecek

Renault 300 bin TL'ye otomobil satıyor! İkinci elde kaçmaz fırsat

10 bin TL aylık alan emekliler dikkat! Yeni maaşlar resmen sızdırıldı