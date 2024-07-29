5 litre Ayçiçek yağında büyük indirim! Migros fiyatları yüzde 40 indirdi!

Kampanya sadece 5 gün geçerli olduğundan fırsatı kaçırmamak için Migros şubesine uğramanız çok önemli. Tüketiciler bu fırsatlardan yararlanarak kaliteli ürünleri uygun fiyata satın alabiliyor. Bu haftaki Migros market indirimlerinde çeşitli ürün grupları yer alıyor. Ağız bakımı ürünlerinden temel ürünlere kadar, 3 Al, 2 Öde promosyonlar aha fazla tasarruf etmenize yardımcı olmak için geniş bir ürün yelpazesindeki indirimlerle birleşiyor.





Migros İndirimli Ürünleri

- Oral B Diş Eti Bakımı & Plak Kalkanı Macun (50Ml + Bambu Fırça): 86,97 TL

- Colgate Barbie Batman Çocuk Diş Macunu (75Ml): 56,97 TL

- Listerine Zero Ağız Suyu (500Ml): 104,97 TL

- Colgate Optic White Diş Macunu Promosyon Paket (2x 50Ml): 137,37 TL

- Signal Performans 2+1 Orta Diş Fırçası: 86,97 TL

- Yudum Ayçiçek Yağı (5L): 234,95 TL

- Komili Riviera Zeytinyağı (2L): 484,95 TL

- Yudum Egemden Sızma Zeytinyağı (2L): 588,71 TL

- Yudum Egemden Riviera Zeytinyağı (2L): 483,71 TL

- Tat Garnitür (550G): 35,96 TL

- Barilla Lazanya Makarna (500G): 86,96 TL

- Söke Un (5Kg): 89,93 TL

- Söke Un (1Kg): 27,68 TL

- Söke Tam Buğday Unu (1Kg): 35,21 TL

- Hasata Kırşehir Koçbaşı Nohut (1Kg): 73,46 TL

- Calve Ranch Sos (245G): 41,97 TL

- Knorr Karabiber (60G): 38,47 TL

- Tat Köy Domates Biber Karışık Salça (560G): 69,95 TL

- Barilla Tagliatelle Makarna (450G): 86,96 TL

- Tat Kırmızı Mercimek (1Kg): 44,95 TL

- Tat Sultanı Bamya (800G): 48,71 TL

- Yayla Gurme Jasmine Pirinç (500G): 29,96 TL

- Indomie Tavuk Noodle (70G): 8,00 TL (3 AL 2 ÖDE)