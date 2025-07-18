5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Kuzey Kutbu'ndaki Deniz Buzu Hattına Ulaştı

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Ekipleri Kuzey Kutbu'nda Önemli Elde Edilen Verileri İnceliyor

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-V) ekibi, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda düzenlenerek, dünyanın en kuzeydeki deniz buzu hattına ulaştı. Bilim insanları ve araştırmacılardan oluşan ekip, toplamda 9 Türk ve 3 yabancı bilim insanıyla birlikte, 82 derece kuzey enleminde önemli meteorolojik ölçümler ve örneklemeler gerçekleştirerek iklim değişikliği konusundaki bilgiyi derlemeyi planlıyor.

Deniz Buzundaki Öncü Araştırmalar

Ekip, deniz buzu hattında atmosfer dinamiği, GNSS verileri, sediment ve su örnekleri alarak 19 farklı projeyi uygulamaktadır. Bu çalışmalar, küresel iklim değişikliği, tehdit altındaki ekosistemler ve antropojenik etkiler gibi öncelikli bilimsel temalar etrafında şekillenmektedir.

Daha Zorlu Hava Koşulları

5. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi Lideri Kaptan Doğaç Baybars Işıler, mevcut hava koşullarının önceki yıllara kıyasla daha zorlu geçtiğini ifade etti. Çeşitli nedenlerle bazı örnekleme noktalarının iptal edilmek zorunda kalındığını belirten Işıler, yeni örnekleme noktaları belirleyerek araştırma sürecine devam ettiklerini vurguladı. Ayrıca, açık denizdeki rüzgar ve dalgaların çalışma esnasında büyük zorluklar yarattığını anlattı.

Uzun Bir Seyir Süreci Bekliyor

Işıler, Kuzey yönlü seyir sırasında Svalbard Takımadaları'nın kuzey bölgesine ulaştıklarını ve buradan yeni örneklemeler yaptıklarını aktardı. Toplamda yaklaşık 2 bin deniz milinin daha seyrin bulunduğunu belirten Işıler, seferin tamamlanmasının ardından Longyearbyen'e dönüş planlandığını ifade etti.

Kutuplar Araştırılıyor

Bu araştırmaların yanı sıra bilim insanları, gemi seyri boyunca kutuplarda yaşayan kutup ayısı ve mors gibi canlıların gözlem ve takibini de gerçekleştiriyor. Böylece, Kuzey Kutbu ekosistemi hakkında daha fazla bilgi ediniliyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-V) ekibi, dünyanın 82 derece kuzey enleminde bulunan deniz buzu hattına ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda bu yıl 5'incisi düzenlenen Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi (TASE-V) ekibi, dünyanın 82 derece kuzey enleminde bulunan deniz buzu hattına ulaştı.