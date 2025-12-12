Penguen Gıda'ya Bursa Sürdürülebilirlik Başarı Ödülü

Penguen Gıda, sürdürülebilir tarım ve üretim uygulamalarıyla Türkiye'de ve Bursa'da öne çıkarak Başarı Ödülüne layık görüldü. Firma, yaptığı yatırımlarla hem ülke ekonomisine katkı sağlıyor hem de tarıma dayalı endüstrilerin gelişimine öncülük ediyor.

Konferans ve ödül töreni

Ödül, Türkiye Kalite Derneği Bursa Şubesi (KalDer) ile Bursa Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BUSİAD) iş birliğinde, Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen 2. Sürdürülebilirlik Konferansı kapsamında, Merinos AKKM'deki törende verildi. Etkinlik, kurumsal ve bireysel sürdürülebilirlik bilincini artırmayı ve sektörde çevresel ile ekonomik farkındalık oluşturmayı amaçladı.

Penguen Gıda'nın sürdürülebilirlik uygulamaları

Penguen Gıda, üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmayı kurumsal stratejisinin merkezine aldı. GES yatırımları sayesinde yenilenebilir enerji kullanım oranlarını artıran firma, su ve enerji verimliliği, atık yönetimi ve sosyal sorumluluk projelerine yatırım yaparak sürdürülebilirliği iş modellerine entegre etti.

Bu çalışmalarla atıkların geri kazanımı ve operasyonel maliyetlerde verim sağlanırken, üretim verimliliği yükseltildi. Firma, sözleşmeli tarım uygulamaları ile tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini güçlendiriyor; ürün kalitesi ve izlenebilirliği artırılarak ulusal ve uluslararası pazarlarda marka güvenilirliği pekiştiriliyor.

Şirketten açıklama

Penguen Gıda Mali İşler Müdürü Aycan Anlamaz konuyla ilgili şunları söyledi: "Sürdürülebilirlik çalışmalarımızı paylaşmak ve bu alandaki farkındalığa katkıda bulunmak, bizim için büyük bir mutluluk. Bu ödülü almak, ülkemiz ve Bursamız için büyük bir onur. Katkısız ürünlerimiz ve çevreye duyarlı üretim süreçlerimiz ile, hem tüketicilerimize hem de paydaşlarımıza değer katmayı sürdüreceğiz. Bu başarı, 10 bine yakın çiftçimiz, tedarikçilerimiz ve tüm ekip arkadaşlarımızın katkıları ve özverileri sayesinde mümkün oldu. Başta KalDer, BUSİAD ve Bursa Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Penguen Gıda olarak, gelecekte de sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir gıda üretimini önceliğimiz olarak sürdürmeye devam edeceğiz".

Penguen Gıda'nın aldığı bu ödül, şirketin hem yerel hem de ulusal ölçekte sürdürülebilirlik hedeflerine verdiği önemin ve yatırım stratejisinin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

