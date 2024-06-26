6 gün içinde başvurana para yağacak! Ziraat Bankası'ndan tüm müşterilerine nakit kıyağı

Ziraat Bankası en fazla müşteri potansiyeline sahip kamu bankalarının başında geliyor. Ziraat Bankasından müşterilerinin yüzünü güldürecek yepyeni bir kampanya daha geldi. Detaylar haberimizde…







ZİRAAT BANKASI HARCAMALARINIZI İADE EDİYOR! KAMPANAYA KATILMAK İÇİN SON 6 GÜN SAKIN KAÇIRMAYIN

Ziraat Bankası son dakika açıklaması yaparak ücret iadesi kampanyası başlattığını duyurdu ve kampanyaya ilişkin dikkat çekici detayları bankanın resmi internet sitesinde yayınladı.

Müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çok sayıda banka kampanyasına rağmen Ziraat Bankası'ndan dikkat çeken bir duyuru yapıldı. Ziraat Bankası'ndan yapılan son açıklamada, harcamalara ilişkin iade kampanyası başlatıldığı duyuruldu ve kampanyanın ayrıntıları bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Bankalar haziran ayında müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik çok sayıda kampanya düzenlemeye devam ederken, Ziraat Bankası'nın düzenlediği kampanya büyük ilgi gördü. Ziraat Bankası tarafından bankaların kampanyalarını kaçırmamakta kararlı olan vatandaşlara kampanya duyurusu yapıldı.

Ziraat Bankası kampanyasında vatandaşların para iadesi alacağı belirtilmesine rağmen kampanya banka tarafından "200 TL ve üzeri her QR ödeme için 10 TL artı toplam 100 TL Bankkart Lirası!

Ziraat Bankası'ndan kampanyaya ilişkin açıklamada, “QR ödeme (QR Kod) kullanarak tek seferde yapacağınız her 200 TL ve üzeri alışverişe, toplamda 100 TL Bankkart Lirası olmak üzere 10 TL hediye verilecek. " İfadelerine yer verildi.

ZİRAAT BANKASI'NIN KAMPANYA DETAYLARI RESMİ İNTERNET SİTESİNDE ŞU ŞEKİLDE YER ALDI:

Kampanya 1-30 Haziran 2024 tarihleri arasında geçerlidir.

Kampanyaya Bankkart Mobil veya Bankkart.com.tr üzerinden katılabilirsiniz.

Kampanyadan yararlanmak için alışveriş yapmadan önce kampanyaya katılmanız gerekmektedir.

Bankkart Mobil ve Ziraat Mobil'den satış noktalarında QR ödeme (QR Kod) kullanarak tek seferde yapacağınız her 200 TL ve üzeri alışverişte 10 TL olmak üzere toplam 100 TL Bankkart Lira alacaksınız. Kampanyaya yalnızca aynı iş yerinden aynı gün içinde yapılan ilk işlem dahil olacaktır.

Kampanya süresince nakit veya QR ödeme ile taksitli alışveriş yapılabilecek. QR ile ödeme yapmak için; Ödemeyi QR yoluyla yapacağınızı acenteye bildirin. Bankkart Mobil'de "Ödeme" menüsünden Ödeme seçeneğini seçin ve POS ekranındaki barkodu Bankkart Mobil'deki ödeme ekranına okutun.

Bankkart Mobil'den ödeme yapmak için kullanacağınız kartı seçin ve o kartı onaylayarak ödemeyi tamamlayın. Bu kampanya müşteri bazlı olup 100 TL'ye kadar Bankkart Lira kazanabilirsiniz.

Kampanya şartlarını karşılayan müşterilerimize Bankkart Lirası anında yüklenecektir. Bankkart ile yaptığınız alışverişlerin ödemesini, hesap kesim tarihinize kadar dilediğiniz zaman kazandığınız Bankkart lirası ile yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın. Kazanılan Bankkart lirası, Bankkart ile anlaşması olan üye firmalarda da kullanılabiliyor. Kazanılan Bankkart Lirası, Bankkart Prestij ve Bankkart Prestij Plus kredi kartlarına sunulan Katlanır Bankkart Lira özelliği kapsamında da kullanılabiliyor.

Bankkart Prestij/Bankkart Prestij Plus kredi kartı ve Katlanır Bankkart Lira özelliği hakkında detaylı bilgi için tıklayın. Bu kampanya bireysel banka kartına sahip müşterilerimiz için geçerli olup, Bankkart Başak, Bankkart Business ve Bankkart Bedava ürünleriyle yapılan işlemler kampanya kapsamında sayılmayacaktır. Kampanya kapsamında iptal, iade, lira banka kartı işlemleri ve nakit çekme işlemleri dikkate alınmayacaktır.

Karta para transferi kampanyaya dahil değildir. Kampanya döneminde yapılan işlemlerin iade edilmesi durumunda aktarılan kredi kartı liraları geri alınacaktır.

Müşterinin Bankkart Kumbarasında yeterli Bankkart Lirası olmaması durumunda kalan tutar hesap özetinden düşülecektir. Ziraat Bankası A.Ş. kampanya koşullarını değiştirme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.