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60.000 TL’ye dükkân sahibi olmak sizi bekliyor! Vakıfbank bomba gibi dükkan ilanını duyurdu

60.000 TL’ye dükkan sahibi olmak istiyorsanız, yeni bir iş kurmak istiyorsanız; Vakıfbank sizlere harika bir satılık dükkan ilanını duyurdu. Vakıfbank gayrimenkul satış sayfası üzerinden, Şanlıurfa’da 60.000 TL’ye dükkan satışa çıkardığını paylaştı. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 27.02.2024 15:46
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:46
60.000 TL’ye dükkân sahibi olmak sizi bekliyor! Vakıfbank bomba gibi dükkan ilanını duyurdu

Uygun fiyatlarla dükkan sahibi olmak istiyorsanız, Vakıfbank sizlere harika bir fırsat duyurdu. Vakıfbank gayrimenkul satış sayfasının paylaşmış olduğu Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki 60.000 TL değerindeki dükkan teklif usulüyle satışa çıkartıldı. Teklif usulü satış için teklifi iletmek isteyen vatandaşların son bir günü kaldı. Bir gün sonra başlangıç bedeli 60.000 TL olarak belirlenmiş olan dükkan en yüksek teklifi verene satılacak. İşte Vakıfbank gayrimenkul tarafından kaçmaz taşınmaz satışının detayları…

3.000 TL TEMİNAT BEDELİ İSTENİYOR

Vakıfbank gayrimenkul tarafından satışa söz konusu olan Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesindeki dükkanın için teminat bedeli detayları da belli oldu. Vakıfbank söz konusu dükkan için 3.000 TL teminat bedeli istiyor. Başlangıç bedeli 60.000 TL olarak belirlenmiş olan bu dükkan satışı için minimum artış miktarı ise 2.500 TL olarak belirlendi. Şu anda güncel olarak başlangıç bedeli olan 60.000 TL teklif sunuldu. Vatandaşlar eğer bu dükkanı istiyorlarsa söz konusu olan 3.000 TL teminat bedelinin yatırmalı ve minimum 2.500 TL artışla teklifte bulunmalıdır. Söz konusu olan dükkan için bir sonraki teklif 62.500 TL olarak belirlendi.  

60.000 TL’ye dükkân sahibi olmak sizi bekliyor! Vakıfbank bomba gibi dükkan ilanını duyurdu

KREDİYE UYGUN DÜKKAN SATIŞTA

Vakıfbank'tan satışa çıkartılmış olan 8 metrekare büyüklüğündeki dükkan üstelik krediye uygun. Eğer İanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Gümüşkuşak mahallesinde dükkan sahibi olmak istiyorsanız, 2000 yılında inşa edilmiş binanın zemin katında bulunan bu dükkanın fırsatını kesinlikle kaçırmayın. Dükkan satışı için ilgili şube ise Emniyet Caddesi Şanlıurfa Vakıfbank şubesi belirlendi.

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