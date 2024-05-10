7 kamu bankası artık tek ATM üzerinden hizmet verecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, sektördeki faaliyet göstermekte olan 7 kamu bankasının (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) işbirliği ile Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesinin hayata geçirilmiş olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılmış olduğu, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük'te düzenlenen TAM projesinin lansmanında, 7 kamu bankasının tek bir ATM altından toplanmış olduğu açıklandı. ‘TAM’ adıyla hayata geçen proje ile kamu bankası üyeleri, masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde tek ATM üzerinden işlem yapabilecek.

Bu yeni projenin hayata geçirilmesi hakkında konuşan Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Akseven, “Tüm kamu bankalarımızın işbirliği ve desteğiyle, ülkedeki ve dünyadaki tüm örneklerden farklı olarak 7 kamu bankamızın ATM'lerinin yer aldığı ortak bir ATM yazılımıyla yönetilen TAM projesi hayata geçmiştir. Bu ortak ATM ile müşterilerin para çekme ve para yatırma gibi temel işlemleri ve daha fazlasını, masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde yapabilmesine imkan sağlanıyor” ifadelerini kullandı.