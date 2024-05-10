Bist 100
10.339,96 0%
DOLAR
32,23 -0,03%
EURO
34,78 -0,09%
ALTIN
2.447,96 1,14%

7 kamu bankası artık tek ATM üzerinden hizmet verecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, 7 kamu bankasının tek bir ATM’de toplandığını duyurdu. Proje, TAM ismiyle hayata geçirildi.

Yayın Tarihi: 10.05.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 10.05.2024 14:18
7 kamu bankası artık tek ATM üzerinden hizmet verecek

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, sektördeki faaliyet göstermekte olan 7 kamu bankasının (Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT) işbirliği ile Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM) projesinin hayata geçirilmiş olduğunu duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de katılmış olduğu, İstanbul Finans Merkezi'ndeki VakıfBank Genel Müdürlük'te düzenlenen TAM projesinin lansmanında, 7 kamu bankasının tek bir ATM altından toplanmış olduğu açıklandı. ‘TAM’ adıyla hayata geçen proje ile kamu bankası üyeleri, masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde tek ATM üzerinden işlem yapabilecek.

Bu yeni projenin hayata geçirilmesi hakkında konuşan Bileşim AŞ Genel Müdürü Murat Akseven, “Tüm kamu bankalarımızın işbirliği ve desteğiyle, ülkedeki ve dünyadaki tüm örneklerden farklı olarak 7 kamu bankamızın ATM'lerinin yer aldığı ortak bir ATM yazılımıyla yönetilen TAM projesi hayata geçmiştir. Bu ortak ATM ile müşterilerin para çekme ve para yatırma gibi temel işlemleri ve daha fazlasını, masrafsız ve komisyonsuz bir şekilde yapabilmesine imkan sağlanıyor” ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Carrefoursa’da o kartın sahipleri yaşadı! Bütün dolabınızı yarı fiyatına doldurabilirsiniz

Akşam 18.00'da hesabına iki kere bakacaksınız! IBAN dolup taşacak

Gençler sakın fırsatı kaçırmasın! Tek bir işlemle nakit zengini olacaksınız

Mayısayla yoğurt yapma devri geride kaldı! Taş gibi mayasız yoğurt tarifi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Resmi Gazete de gece onayı! Kamu Kurumları 57 bin personel alıyor: İşte şartlar ve pozisyonlar!

Bisküvi ve soğuk içeçekler geliyor! Tarım Kredi Market 10 Mayıs aktüel ürünler

Bakanlık onayı çaktı PTT ödüyor! 7.608 TL trink hesaplara geçiyor

Dolar borcu olan karalar bağlayacak! O tarihte dolar ok gibi fırlayacak

Akşam 18.00'da hesabına iki kere bakacaksınız! IBAN dolup taşacak

Ankara'da iş arayanlara müjde! Belediyeye en az lise mezunu personel alımı başlatıldı

750 Bin TL’ye konutunuzun tapusu hazır! Hiç beklemeden evinize yerleşeceksiniz

Mayısayla yoğurt yapma devri geride kaldı! Taş gibi mayasız yoğurt tarifi

8 taksitle arsa sahibi olabilirsiniz! Milli Emlak’tan 6 farklı yerde kaçmaz fırsat

Gençler sakın fırsatı kaçırmasın! Tek bir işlemle nakit zengini olacaksınız

Carrefoursa’da o kartın sahipleri yaşadı! Bütün dolabınızı yarı fiyatına doldurabilirsiniz

Faiz yok konut var! 400 Bin TL’ye eviniz hazır