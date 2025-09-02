73. AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı İstanbul'da kapılarını açtı

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) tarafından düzenlenen 73’üncüsü gerçekleştirilen AYMOD Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı, İstanbul Fuar Merkezinde kapılarını açtı. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, TASD Başkanı Berke İçten, İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Açılış konuşmaları

İstanbul Valisi Davut Gül, fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak dünyadaki ticari dalgalanmalara dikkat çekti ve şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sıkıntılar var ama bu sadece Türkiye'ye özgü bir sıkıntı değil, dünyada bir sıkıntı var. Bu süreçte sıkıntılara ilaveten, daha önce üretim yapmayan birçok ülke emek yoğun sektörler başta olmak üzere artık mal üretmeye başladılar. Dolayısıyla da finansal sıkıntının, belirsizliğin olduğu, tüketimin kısıldığı bir ticarette, üretimde de yeni aktörler piyasaya girince ülkemizdeki emek yoğun sektörler başta olmak üzere birçok sektörde ufak tefek sıkıntılar yaşanmaya başlada. Takip ettiğiniz gibi makro ekonomik göstergelerimiz iyileşmeye başladı. Moral motivasyon anlamında, bunun üreticilere yansıması anlamında, 6 ay sonra piyasalar hareketlendiğinde, o zaman işlerini sürdüren, hayatta kalan, üretim yapanların önü açılmış olacak. Buna hazırlıklı olabilmek için de bu tür fuarların kesintisiz devam etmesi lazım. Bizim üretimden, tanıtımdan, marka değerimizi yükseltmekten daha öncelikli işimiz yok. İstanbul buna uygun bir şehir, sizler de bu işi en iyi yapan kişilersiniz. İnşallah önümüzdeki fuarda başka rakamları, başka şeyleri konuşacağız."

Bakanlıktan ekonomik ve ihracat vurgusu

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, dünyada yaşanan dönüşümlerin ve zorlukların ortasında uygulanan politikalar sayesinde ekonominin başarı sağladığını belirterek şunları söyledi:

"Bu ivme 2025 yılında da devam etmiş, 2025 yılının ilk çeyreğinde yüzde 2,3, ikinci çeyreğinde ise yüzde 4,8 büyüme ile kesintisiz 20 çeyrektir yani 60 aydır yani 5 yıldır büyüme rekorunu sürdürmüş ve ekonomik istikrarını güçlü şekilde pekiştirmiştir. Burada bu başarıyı dünyada sağlayan ender ülkelerden biri olduğumuzu da gururla burada ifade etmek isterim."

Ağar, ayakkabı sektörünün küresel rekabette öne çıktığını ve ihracat verilerini şu rakamlarla paylaştı: 2024'te ülkemiz 1 milyar 161 milyon dolar ayakkabı ihracatı gerçekleştirmiş olup, 2025'in ilk 7 ayında ise sektör 612 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirmiştir. Ayrıca bakanlığın mal ve hizmet ihracatına sağladığı desteğin 2024'te 24 milyar 700 milyon lira iken bu yıl 33 milyar lira seviyesine çıkarıldığına değindi.

Ayrıca Ağar, bakanlık politikalarını ve sektörlere yönelik destekleri anlatarak şunları ifade etti: "Bakanlık olarak ithalattan kaynaklanabilecek haksız rekabet ve ekonomik zararlara karşı savunma önlemlerini kararlılıkla devrede tuttuklarına dikkati çeken Ağar, bu süreçte özellikle ihracatçı sektörlerin rekabet gücünü zedelemeyecek dengeli ve hassas adımlar atmaya gayret ettiklerini söyledi."

Ağar, fuarın destek kapsamına alınmasına ilişkin olarak da, AYMOD'un 2025 yılında da desteklenen sektörel yurt içi fuarlar arasında yer aldığını ve katılımcıların yer kirası ile stant kurulumlarının %50'sinin Bakanlık tarafından desteklendiğini, 2024'te düzenlenen AYMOD fuarları için firmalara ve organizatöre yaklaşık 70 milyon lira destek sağlandığını belirtti.

Sektörün nabzı: İSO ve diğer temsilciler

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, ayakkabı sektörünün ekosisteminin önemine vurgu yaparak şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Bir sektör, sektörün ekosistemi, sektörün belli bir noktaya gelmesi hiç kolay oluşmuyor. Ayakkabı sektörü tek başına yalın bir sektör değil. Kendini besleyen birçok farklı sektörün de katma değere dönüşmesindeki en önemli final noktası."

Bahçıvan, emek yoğun sektörlerde yaşanan sorunlara dikkat çekerek, sürecin sabırla idare edilme noktasını aştığını ve taleplerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ilettiklerini, OVP'de bu konulara değinilmesini umut ettiklerini ifade etti. Bahçıvan ayrıca sanayicinin umutsuz olamayacağını vurguladı: "Umutsuzluk taraftarı değilim olmam da, sanayici umutsuz olamaz."

İTO, TASD ve İDMİB'den bilgi ve değerlendirmeler

İTO Başkan Yardımcısı Mehmet Develioğlu, AYMOD'a tam destek verdiklerini belirterek sektörün e-ticaret ile yeni kanallar açtığını ve kamu ile diğer kurumların sektörün yanında olması gerektiğini söyledi.

TASD Başkanı Berke İçten, fuarın 4 salonda 40 bin metrekarelik alanda 73'üncü kez gerçekleştiğini, fuarda 252 katılımcı firma bulunduğunu ve bunlardan 35'inin yabancı olduğunu açıkladı. İçten ayrıca AYMOD'un uluslararası alanda önemine ve rakip fuarların takibine ilişkin gözlemlerini paylaştı.

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca ise sektörün katma değer üretmeye devam ettiğini vurgulayarak sektörün yaşadığı sıkıntılar ve talepleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Fuar, sektör temsilcilerinin katılımıyla, ihracat verileri ve destek politikalarının tartışıldığı bir platform olarak önemini koruyor ve Türkiye ayakkabı sektörünün küresel rekabetteki yerini güçlendirme hedefleri ön plana çıkıyor.

