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8. Safran Festivali Safranbolu'da Başlıyor

Safranbolu'da 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 8. Safran Festivali, zengin etkinliklerle kapılarını açıyor.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:52
8. Safran Festivali Safranbolu'da Başlıyor

8. Safran Festivali 25 Ekim'de Başlıyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan 8. Safran Festivali, katılımcılara farklı etkinliklerle dolu üç gün sunmaya hazırlanıyor.

Bölgede, 150 bin çiçekten sadece 1 kilogram safran elde ediliyor ve bu nadir bitkinin kilogram fiyatı 320 bin liraya kadar çıkıyor. Bu özellikleriyle safran, "dünyanın en pahalı bitkisi" olarak anılmaktadır.

Etkinlikler ve Program

Festival, Kaymakamlık, Belediye ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının iş birliği ile düzenleniyor. Festivalin açılışı, 25 Ekim'de muhteşem bir kortej yürüyüşü ile gerçekleşecek.

Festival süresince paneller, sunumlar, sergiler, safran üretim alanları gezileri ve safran hasadı gibi çeşitlendirilmiş etkinliklerle katılımcılar, safranın büyüleyici dünyasına adım atma şansı bulacak.

Yemek Yarışması

Her yıl ağustos ayında ekimine başlanan safranın yerel tarıma katkısı özel bir yemek yarışması ile taçlandırılacak. Festivalde, 44 çiftçi tarafından yetiştirilen ve 98 dekar alandan elde edilmesi beklenen 45 kilogram safran kullanılarak çeşitli yemeklerin sergileneceği bu yarışma oldukça ilgi görmesi bekleniyor.

Başkan Elif Köse'nin Açıklamaları

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, festivalin önemine vurgu yaparak, "Safranbolu, sadece Türkiye'de değil, dünya çapında da önemli bir kültürel ve tarihi mirasa sahiptir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu değerli kent, 'Cittaslow' üyesi olarak tanınmaktadır. Tarihi evleri, sokakları ve kültürel değerleri ile korunması gereken önemli bir yerdir" şeklinde konuştu.

Köse, bu yıl 8.'si düzenlenecek festivalin, safran bitkisini tanıtmak ve etrafında kültürel etkinliklerle toplumu bir araya getirmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek tüm vatandaşları bu eşsiz festivale davet etti.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 25-27 Ekim'de "8. Safran Festivali" gerçekleştirilecek.

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