81 ilde arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ödemelerinde flaş karar

Trafik sigortası primlerindeki artışlar, yedi yıl boyunca Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun belirlediği yöntemlere göre hesaplanıyordu. Ancak, Mayıs ayından itibaren bu yöntem değişti ve artık prim artışları, yeni geliştirilen maliyet endeksi üzerinden hesaplanacak.





Trafik sigortası primlerindeki en üst artış limiti yüzde 3 olarak belirlendi. Bu yeni düzenlemeyle, yılın ilk iki ayında uygulanan yüzde 10’luk ve sonraki iki ayda gerçekleşen yüzde 5’lik zamların ardından, Mayıs ayı için zam oranı bu üst limite indirildi. Ayrıca, bu düzenlemede dikkat çeken bir diğer nokta asgari ücretin, kaza hasar ödemelerinin hesaplanmasında önemli bir rol oynamasıdır, zira bu ödemeler güncel asgari ücret düzeyine göre ayarlanıyor.

SİGORTA ŞİRKETİNİN TALEPLERİ

Sigorta şirketleri, Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılmaması durumunda trafik sigortası fiyatlarının çok fazla artmayacağını belirtiyor. Ancak, maliyetlerinin arttığını vurgulayarak, trafik sigortası primlerinde daha fazla zam talep ediyorlar.

TRAFİK SİGORTASI NEDİR?

Trafik sigortası, bir kaza meydana geldiğinde, zarar gören diğer tarafın hasarlarını karşılamak üzere tasarlanmış bir sigorta türüdür.

Bu, olası bir kaza sonucu mağduriyetleri önlemek amacıyla alınan proaktif bir tedbirdir. “Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik” ile düzenlenen bu sistem, kazanın sorumlusu olan tarafın, diğer araçtaki hasarlar ile yaralı sürücü ve yolcuların sağlık giderlerini, ve eğer ölümcül bir kaza ise cenaze masraflarını üstlenmesini gerektirir. Düzenli ödenen primlerle etkinleşen trafik sigortası, bu tür yüksek maliyetli zararları sigorta şirketinin karşılamasını sağlar.





TRAFİK SİGORTASININ ÖNEMİ VE KAPSAMI

Trafik sigortası, karayolu kullanıcıları için oluşturulmuş zorunlu bir güvencedir ve kaza sonucu ortaya çıkan fiziksel ve finansal zararların, sigorta şirketi tarafından karşılanmasını sağlar. Bir kazaya karıştığınızda ve kusurlu bulunduğunuzda, trafik sigortası poliçeniz genellikle araç hasarları, yaralanmalar, üçüncü şahısların yaralanmaları, ölüm durumları ve hukuki masraflar gibi büyük finansal yükleri üstlenir.

Aracınıza en uygun ve kapsamlı poliçeyi seçmek, olası bir kazada finansal zararınızı en aza indirgeyecek önemli bir adımdır. Karşı tarafın sigortası olmadığı kazalarda ise, sigorta poliçeniz tedavi giderleri gibi potansiyel sorunları çözmede size destek olabilir.