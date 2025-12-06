Bakan Uraloğlu: Kasım'da limanlarda elleçlenen yük 46 milyon 863 bin 236 tonla rekor kırdı

Kasım ve Ocak-Kasım verileri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı kasım ayı istatistiklerini değerlendirdi. Bakan Uraloğlu, "Kasım ayında limanlarımızda elleçlenen yük miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 artışla 46 milyon 863 bin 236 ton olarak gerçekleşti. Böylece Kasım ayları arasında tüm zamanların yük elleçlemesi rekorunu kırdık." ifadelerini kullandı.

Ocak-Kasım döneminde limanlarımızda elleçlenen yük miktarı ise toplam 503 milyon 413 bin 154 ton oldu.

Konteyner ve uluslararası taşımalar

Uraloğlu, Kasım ayında limanlarda elleçlenen konteyner miktarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artışla 1 milyon 144 bin 131 TEU olduğunu; yılın ilk 11 ayında ise yüzde 3,2 artışla 12 milyon 822 bin 997 TEU seviyesine ulaştığını kaydetti.

Kasım ayında limanlardan yurt dışı limanlarına giden yük miktarı 11 milyon 271 bin 195 ton olarak gerçekleşirken, yurt dışı limanlarından limanlarımıza gelen yük miktarı 22 milyon 996 bin 485 ton oldu. Bakan Uraloğlu, "Kasım ayında yurt dışı yük taşımaları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artarak 34 milyon 267 bin 680 ton olarak gerçekleşti." dedi.

Bölge liman başkanlıkları ve iç hat taşımaları

Bölge liman başkanlıkları bazında Kasım ayında en fazla yük elleçlemesi 7 milyon 387 bin 879 ton ile Aliağa Bölge Liman Başkanlığı sınırlarında gerçekleşti. Aliağa'yı 6 milyon 779 bin 262 ton ile Kocaeli ve 5 milyon 505 bin 421 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlıkları takip etti.

Uraloğlu ayrıca Kasım ayında deniz yoluyla yapılan transit yük taşımalarının 6 milyon 231 bin 99 ton, kabotajda taşınan yük miktarının ise 6 milyon 364 bin 457 ton olduğunu belirtti.

Yük cinsleri ve kaynak ülke dağılımı

Taşınan yük cinsleri bazında en fazla artış gösteren yükün LNG (Sıvılaştırılmış doğal gaz) olduğunu söyleyen Uraloğlu, Kasım ayında bir önceki aya göre 892 bin 627 ton artışla limanlarda 1 milyon 358 bin 562 ton LNG elleçlemesi gerçekleştirildiğini belirtti.

Uraloğlu, "Kasım ayında portland çimento 972 bin 366 ton ile limanlarımızdan yurt dışına gitmek üzere gemilerle en fazla taşınan yük cinsi oldu. Söz konusu yük cinsini klinker ile feldispat yük cinsleri takip etti. Briketlenmemiş taşkömürü, yurt dışından limanlarımıza gelen gemilerde 2 milyon 816 bin 275 ton ile taşınan yükler arasında ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla, ham petrol ve hurda demir yük cinsleri takip etti." ifadelerine yer verdi.

Deniz yolu ile yurt dışına yapılan yüklemelerde en fazla taşımanın İtalya'ya gerçekleştirildiğini, bunu ABD ve Mısır'ın takip ettiğini bildiren Uraloğlu, limanlara gelen en fazla yükün ise Rusya'dan yapıldığını kaydetti.

