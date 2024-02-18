81 ile ucuz konut müjdesi verildi! Kiradan ucuz taksitle ev sahibi olmak için hemen bakın!

İlk kez ev sahibi olacak milyonlarca vatandaş için 81 ile konut müjdesi verilmeye başladı. Yeni yılla beraber hayaller gerçek olmaya başlarken Bakan Şimşek, yaptığı son dakika açıklamalasında konut projelerin başladığını duyurdu. Hiç evi olmayanlara dair proje başlatılırken Toki konut başvuruların ne zaman başlayacağı ve şartların neler olduğuna dair detaylar haberimizde yer almaktadır.





Kiracılar ve ev sahiplerine yönelik sosyal konut projeleri başlatılırken yüz binlerce kişinin ev sahibi yapılacağına dair bilgiler verildi. Bakan Şimşek, kira artış oranları hakkında soruları yanıtladı. 2023 senesinde Eylül ayında yüzde 9,52 olan aylık kira artış oran Ekim ayında yüzde 7,91'e. Kasım ayında yüzde 5,97'ye ve Aralık ayında yüzde 4,48'e gerileme yaşanmaktadır. Orta vadede enflasyon mücadelesinde kiralardaki fiyat artışıyla konut arzı artırılırken depremden ötrü konut stokundaki kayıpların telafisi için yeni sosyal konut projeleri dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatıldığı bilgisi verildi.

81 ile başlayan konut müjdesi verilirken yeni yılla beraber en büyük hayallerinden birisi ev sahibi olmak isteyen milyonlarca vatandaşı ilgilendiren son dakika gelişmeleri başlatıldı. Bakan Şimşek, açıklamalarında yakın zamanda sosyal konut projelerin başlayacağı ifade etti.

