81 ilin ATM'lerinde yeni dönem! O banknotlar elinizde kalacak

ATM'lerle ilgili önemli banknot kararları açıklandı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ATM BANKNOT KARARLARI

Ekonomik problemler nedeniyle 500 TL ve 1000 TL kağıt banknot basılması ile ilgili iddialar son hızıyla devam ediyor. Ülkede en yüksek banknotun 200 TL olması alışverişlerde de problem yaşatıyor.





Ancak 500 TL ve 1000 TL banknotların basılmasıyla bu problemin çözülmesi hedefleniyor. Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan banknotların basılıp basılmayacağı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Banknotlarla ilgili çalışmalar devam ederken ATM'lerden artık 10 TL ve 20 TL banknot verilmiyor. Yani müşteriler artık ATM'lerden en az 50 TL çekmek zorunda kalıyor.