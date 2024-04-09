9-10 Nisan tarihlerinde IBAN'ınıza bakın! Hesaplara 7.608 TL para girişi yapılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemesi yapılmaya devam ediliyor.

Bugün, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada evde bakım ödemeleriyle ilgili açıklama yapıldı. Evlerinde yaşayarak bakıma muhtaç olan vatandaşlara verilen ekonomik destekler yani evde bakım maaşıyla ilgili yeni bir müjde verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından yapılan açıklamada Bayram dolayısıyla ödemelerin öne çekileceğini ve yarından itibaren evde bakım paralarının 4.2 milyar Türk lirası tutarında olacağı belirtildi.

Evde Bakım Maaşı Kaç TL?

2024 yılının gelişiyle tüm memur ve emekliye zam yapılmasının ardından sosyal desteklere de zam geldi. Özellikle evde bakım maaşına yapılan zam dikkat çekti.





Evlerinde bakıma muhtaç olan insanlar için verilen evde bakım maaşı Ocak ayı itibariyle aylık 7608 TL'ye yükseltildi. Ramazan bayramı sebebiyle maaşların önce ödeneceği ve toplamda 561 bin kişiye 4.2 milyar TL para ödemesi yapılacağına değinildi.

Evde Bakım Maaşı Yattı Mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşları normal şartlarda ayın 15'i ile ayın 31'i arasında hesaplara yatırılmaktadır. Bayram dolayısıyla hesaplara erken yatırılacak olan maaşları sorgulamak için e-devlete giriş yaparak engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama kısmından evde bakım parasının yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.