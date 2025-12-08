Mersin Erdemli’de Limon Hasadı Başladı: Binlerce Aile İçin Ekmek Kapısı

Mersin Erdemli’de limon hasadı başladı

Mersin’in Erdemli ilçesi, binlerce ailenin geçim kaynağı olan limonda hasat dönemine girdi. Bahçede alıcı bulan limonlar sabah erken saatte işçilerin tek tek toplamasıyla pazara ve soğuk hava depolarına sevk ediliyor.

Hasat süreci ve sevkiyat

Şu anda bahçede 40 TL civarında alıcı bulan limonlar, sabah erken saatlerde bahçeye giren işçiler tarafından tek tek toplanıyor. Toplanan ürünlerin bir kısmı iç ve dış piyasaya gönderilirken, bir kısmı da yazın tüketilmek üzere soğuk hava depolarına sevk ediliyor.

Üretim, çeşit ve beklenti

Mersin, Türkiye’de yaş sebze ve meyve üretiminde üst sıralarda yer alırken, en çok üretilen ürünlerden biri limon. 100 bin dekardan fazla alanla en yoğun üretimin yapıldığı Erdemli’de, depoluk olan coğrafi işaret tescilli ’lamas’ ile ’küt dikenli’ çeşitlerinin hasadına başlandı. Mart ayı sonuna kadar sürmesi beklenen hasatta toplanan limonların bir kısmı piyasaya sunulurken, yaz boyunca yaklaşık 6 ay tüketilmek üzere depolara gönderiliyor.

Fiyat, rekolte ve önceki yıl etkisi

Geçtiğimiz yıl yaşanan zirai dondan dolayı rekoltenin bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 30 azaldığı limonda, bu yıl beklentinin 580 bin ton olduğu ve bahçede fiyatının 40 TL civarında alıcı bulduğu bildirildi.

İşçinin emeği ve üreticinin sözü

İşçiler sabahın erken saatlerinde bahçeye girip tek tek kestikleri limonları küfelere taşıyarak ilk ayrıştırmayı yapıyor. Tesislerde hem makineler hem de çoğunluğu kadın olan işçilerin titiz çalışmasıyla ürünler paketlenip depo ve piyasaya sevk ediliyor.

Üreticilerden Murat Topal, hasada sabahın ilk ışıklarında başladıklarını, limon hasadının meşakkatli olduğunu ve ürünün bahçede toplanıp ayrıştırıldıktan sonra tesislerde paketlenip yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderildiğini aktardı. Topal, Aralık ile mart ayları arasında depoluk olarak geçen coğrafi işaretli ’lamas’ ile ’küt dikenli’ limonların toplandığını ve bu ürünlerin depolara sevk edilerek yaz aylarında satışa sunulduğunu vurguladı.

Topal ayrıca, kasalara alınan ürünlerin tekrar tek tek boy ve kaliteye göre seçildiğini, depolarda çürüme ve fire oranlarının düşürülmesi için sürekli kontroller yapılması gerektiğini belirtti.

Çalışma saatleri ve işçilerin deneyimi

İşçilerden Firdevs Bolcalı, sabah saat 7.30’da hasada başladıklarını ve 16.30'a kadar çalıştıklarını, limonun hassas bir ürün olması nedeniyle dikkatle kesilip sepetlere yerleştirildiğini söyledi. 55 yaşındaki Selma Köpüç ise limon bahçelerinde 18 yaşında çalışmaya başladığını, sağlığının elverdiği sürece çalışmaya devam edeceğini aktardı.

TÜRKİYE'DE BİNLERCE AİLEYE EKMEK KAPISI OLAN LİMONUN BAŞKENTİ OLARAK BİLİNEN MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE DEPOLUK ÜRÜNDE HASAT DÖNEMİNE GİRİLDİ.