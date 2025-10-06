9. Dünya Yatırımcı Haftası Başladı: SPK 14 Halka Arza Dikkat Çekti

9. Dünya Yatırımcı Haftası Borsa İstanbul'da başladı

Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonu (IOSCO) tarafından organize edilen ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) işbirliğiyle düzenlenen 9. Dünya Yatırımcı Haftası, Borsa İstanbul'da gerçekleştirilen gong töreniyle açıldı.

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül: Halka arz, sürdürülebilirlik ve kripto

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan dönüşüme dikkat çekti. Gönül, sürdürülebilirlik, yapay zeka ve kripto varlıkların artık sermaye piyasalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Tüm bu sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde önemli olan gelecek nesillere ve şirketlerimize daha öngörülebilir bir ortam hazırlamaktır."

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemelere de değinen Gönül, "Özellikle günümüzde kripto varlıklara, bu varlıkların alınmasına ve satılmasına yönelik kurulumuz tarafından düzenleme getirilmiş ve bu düzenleme son aşamasına gelmiştir." dedi.

"Bu yıl 14 şirketin halka arzını tamamladık. Sene sonuna kadar bu sayıyı artırmayı planlıyoruz." sözleriyle de halka arzlara ilişkin hedeflere işaret etti.

Yatırımcı sayıları ve finansal okuryazarlık önceliği

Gönül, tasarruflarını sermaye piyasalarında değerlendiren vatandaşların sayısının yaklaşık 11 milyon olduğunu belirtti. Pay senedi yatırımcı sayısının ise şu anda 6,4 milyon seviyesinde bulunduğunu kaydetti. Gönül, yatırımcı sayısındaki artışın sevindirici olduğunu ve bununla birlikte finansal okuryazarlığın yaygınlaştırılmasının SPK için en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurguladı.

SPK'nın finansal okuryazarlık kapsamında 0-6 yaş çocuklar, gençler, ev hanımları, öğrenciler ve girişimci kadınlar gibi gruplara özel içerikler ürettiğini, ayrıca 22 Mayıs'ın Finansal Okuryazarlık Günü ilan edilmesinin ardından bakanlıklar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliklerini sürdürdüklerini söyledi.

Piyasa denetimi ve yatırımcı koruması

Gönül, SPK'nın sermaye piyasalarının güvenle işlemesi, yatırımcı haklarının korunması ve piyasada adil, rekabetçi ve şeffaf bir yapının tesis edilmesi yönündeki yükümlülüklerini yerine getirmek için etkin denetimler ve piyasa bozucu eylemlere karşı proaktif önlemler aldığını belirtti. Ayrıca yatırımcılara tavsiye verirken kısa vadeli kazanç peşinde olmaktan kaçınıp uzun vadeli yatırım perspektifini benimsemelerini önerdi.

TSPB: Genç ve kadın yatırımcıların oranı artıyor

TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Pamir Karagöz, Dünya Yatırımcı Haftası'nın IOSCO tarafından desteklenen küresel bir etkinlik olduğunu belirterek, hafta boyunca düzenlenecek panellerde akademisyenler ve alanında uzman 45 panelistin görüşlerini paylaşacağını söyledi. Karagöz, 2019'da 1,2 milyon olan yerli bireysel pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısının Kovid-19 sonrası rekor artışlarla 6,4 milyon seviyesine ulaştığını aktardı.

Karagöz, gençlerin ve kadınların sermaye piyasalarına ilgisindeki artışı şu verilerle özetledi: 2019'da yerli bireysel pay senedi yatırımcılarının yüzde 2335'e ulaştı; benzer şekilde 2019'da yerli bireysel yatırımcıların yüzde 27'si 40 yaş altı iken bugün bu oran yüzde 48 seviyesinde.

Portföy büyüklüğü ve yatırım fonlarına ilgi

Karagöz, portföy yönetim şirketlerince yönetilen fon çeşitliliğinin arttığını, yatırımcı sayısının ağustos sonu itibarıyla 5,3 milyon olduğunu ve portföy yönetim şirketlerince yönetilen yatırım fonu, emeklilik fonu ile bireysel portföy yönetimi müşterilerinin toplam portföy büyüklüğünün ağustos sonunda 10 trilyon lira'ya ulaştığını söyledi. Bu artışın yatırımcıların yatırım fonlarını güvenilir bir alternatif olarak gördüğünü gösterdiğini belirtti.

"WhatsApp ve Telegram'dan tavsiye almayın" uyarısı

Karagöz, sosyal medya ve iletişim uygulamaları üzerinden yatırım tavsiyesi veren güvenilir olmayan hesapların dolandırıcılık riskine yol açtığını vurguladı. Özellikle WhatsApp ve Telegram gruplarında kendilerini aracı kurum veya banka yetkilisi gibi tanıtan sahte kişilerin yatırımcıları yanıltıp para kaptırdığı vakalara dikkat çekti ve yatırımcıları SPK, TSPB ve yetkili aracı kurumları kaynak alarak, lisanslı uzmanlar dışında kimseye danışmamaya çağırdı.

Etkinlik programı: 11 panel, 45 uzman

Açılışın ardından 9. Dünya Yatırımcı Haftası çevrim içi devam edecek. "5N1K" yaklaşımıyla düzenlenen 11 panel'de önde gelen uzmanlar yatırım gündemindeki konuları tartışacak. Paneller arasında "Yatırımın Yönü: Riskten Fırsata Giden Yol", "Değerleme ile Stratejik Yatırım", "Yapay Zeka ile Yatırım Dolandırıcılığı", "Fiziksel Dünyadan Dijital Dünyaya Geçiş: Tokenizasyon", "Kur Riskinden Korunma Yolları ve Stratejileri" ile "Yatırımcı Hakları ve Yatırımcının Korunması" gibi başlıklar yer alıyor.

Paneller ücretsiz ve çevrim içi düzenlenecek; katılımcılar sponsorların sunduğu hediyeler için hak kazanabilecek. Ayrıca ekim ayında sadece üniversite öğrencilerine yönelik "sermaye piyasasında doğru yatırım ve kariyer" başlıklı iki günlük bir webinar planlandı.

Açılış konuşmalarının ardından TSPB Başkanı Pamir Karagöz tarafından SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun'a günün anısına hediye takdim edildi.

