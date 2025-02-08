9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başladı: Türkiye Bilim Dünyasında Yeni Bir Dönem

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin kutup bölgelerindeki bilimsel varlığını güçlendirmek ve kalıcı kılmak amacıyla önemli bir adım atıldığını belirtti. Bakan Kacır, Antarktika'nın Horseshoe Adası'nda kurulacak olan Türk Bilimsel Araştırma Üssü ile bu hedefin taçlandırılacağını ifade etti ve ön hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Sefer Heyeti Uğurlandı

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti, İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen tören ile uğurlandı. Törende, Bakan Kacır, seferin hayırlı olmasını temenni ederek, "Bugün, bilginin peşinde ilerleme yolunda yeni bir adım atmanın heyecanını paylaşıyoruz. Sefer ekibimiz, Türk bilim dünyasının yanı sıra küresel bilim camiasının da ilgiyle takip ettiği bir yolculuğa çıkıyor" dedi.

Antarktika’nın Önemine Dikkat Çekildi

Kacır, Antarktika'nın jeoloji, tıp, astronomi, iklim ve biyoloji gibi çeşitli bilim dalları için bir laboratuvar işlevi gördüğünü vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin bu alandaki geçmiş çalışmalarını hatırlatarak, Türk bilim insanlarının İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu kıtada önemli araştırmalar yaptığını belirtti.

TÜBİTAK ve Yerli Teknolojilerle Destek

Sefer, TÜBİTAK ve birçok yerli kuruluşun desteği ile gerçekleştirilecek. Bakan Kacır, sefer boyunca yerli ve milli teknolojilerin test edileceğini, ASELSAN’ın telsizleri ve TÜBİTAK SAGE'nin ürettiği ısıl pil gibi ürünlerin bilim insanlarına katkı sağlayacağını açıkladı.

Seferin Hedefleri ve İçeriği

9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi, 8 Şubat’ta başlayacak ve 12 Mart’a kadar sürecek. Ekip, bu süre zarfında 19 bilimsel projenin yanı sıra uluslararası işbirliği projeleri yürütecek.

Gençlere Katkı Sağlanacak

Bakan Kacır, özellikle genç bilim insanlarının bu seferde yer alarak, kutup araştırmaları alanında deneyim kazanacağını söyledi. Geçtiğimiz yıl düzenlenen proje yarışmalarında başarılı olan öğrencilerin bu seferde bilim insanlarına eşlik ederek, gerçek bir laboratuvar çalışması yapma fırsatına sahip olacağı belirtildi.

Barış ve Bilim İçin Çalışmalar Sürecek

Sefer Koordinatörü Prof. Dr. Burcu Özsoy, Antarktika'daki bilimsel çalışmaların değerine vurgu yaparak, "Barışın ve bilimin kıtası Antarktika'da yapılan tüm bilimsel çalışmalar dünyaya hediye ediliyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, uluslararası bilim topluluğundaki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu seferler, ulusal bilim ve teknoloji politikasının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.