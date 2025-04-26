ASO Toplantısında Sanayicilerin Finansmana Erişimi Ele Alındı

ASO'dan Sanayicilere Destek Paneli

Ankara Sanayi Odası (ASO), 2023 yılının ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı'nı düzenleyerek “Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli”ni gerçekleştirdi.

Panelde, ASO Başkanı Seyit Ardıç moderatörlük yaparken, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol, Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ, Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşcı ve Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci konuşmacı olarak katıldı.

Bankacılık ve Reel Sektörün İlişkisi

Ardıç, konuşmasında reel ve bankacılık sektörlerinin birbirlerini desteklediğinin altını çizerek, bu uyumun ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağladığını vurguladı.

Ziraat Bankası'nın Stratejileri

Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Taşcı, bankanın aktif büyüklüğünün 6 trilyon liranın üzerine çıktığını belirterek, seçici kredilerin ön plana çıkarıldığını ifade etti. Taşcı, Türk iş adamlarına destek olmak amacıyla bankanın yurtdışında da genişleme çalışmalarına devam ettiğini söyledi.

Halk Bankası'ndan Destek Vurgusu

Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Madenci, KOBİ'lere ve sanayicilere destek verme taahhüdünde bulunarak, bankaların finansmanı doğru yönetme çabalarını dile getirdi. Madenci, kamu bankalarının güçlü finansman desteği sağlamak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Vakıflar Bankası'ndan Önemli Veriler

Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Akyol, Türk sanayicilerine 2024 yılında 2,7 trilyon liralık bir finansman katkısı sağlandığını belirterek, sanayi kesiminin ticari kredilerdeki payının %34'e çıktığını açıkladı.

Eximbank'ın Kredi Stratejisi

Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Altındağ, geçen yıl sundukları toplam 48,7 milyar dolarlık destekten bahsetti. Kredilerin üretim ve ihracat için kullanılmasının önemini vurguladı ve bankaların sorulara hızlı cevap verilmesini istedi.

Kısacası, ASO’nun düzenlediği bu panel, Türkiye’nin sanayi ve finans sektörlerinin işbirliğini güçlendirmesine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) düzenlediği yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı kapsamında "Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli" gerçekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın (solda) moderatörlüğündeki panelde, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol (sağ 2), Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ (sağda), Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşcı (sol 2) ve Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci (ortada) konuşmacı olarak yer aldı.

Ankara Sanayi Odasının (ASO) düzenlediği yılın ilk Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı kapsamında "Sanayicinin Finansmana Erişimi Paneli" gerçekleştirildi. ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın (solda) moderatörlüğündeki panelde, Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hazım Akyol (sağ 2), Türk Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çağrı Altındağ (sağda), Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Şükrü Taşcı (sol 2) ve Türkiye Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Madenci (ortada) konuşmacı olarak yer aldı.