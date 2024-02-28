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900.000 TL’ye 3 + 1 dairenin sahibi olacaksınız! O ilin merkezinden satışa çıkartıldı

900.000 TL’ye Batman merkezde 3 + 1 daire satışa çıkartıldı. 108 metrekare genişliğinde olan daire bankadan satışta. Sizlerle uygun fiyatlarla daire sahibi olmak istiyorsanız, kesinlikle 1.000.000 TL’nin aşağısında satışa çıkartılmış olan bu 3 + 1 daireyi kaçırmayın!

Yayın Tarihi: 28.02.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 15:35
900.000 TL’ye 3 + 1 dairenin sahibi olacaksınız! O ilin merkezinden satışa çıkartıldı

900.000 TL, 3 + 1 daire sahibi olmak isteyenlerin yüzünü güldürecek harika haber tapu.com üzerinden duyuruldu. Tapu.com üzerinden banka aracılığıyla 3 + 1, 108 metrekare dairenin satışa çıkartılacağı paylaşıldı. Batman merkezde Şafak mahallesinde yer alan 3 + 1 daire, uygun fiyata ev sahibi olmak isteyen vatandaşların olacak Herhangi bir KDV ödemesi yapmadan kat irtifaklı şekilde satışa çıkartılan 3 + 1 daireye sahip olabilirsiniz. İşte tapu.com üzerinden paylaşılan kaçırılmaz fırsatın detayları…

900.000 TL VEREN BATMAN'IN MERKEZİNDE DAİREYİ KAPACAK

Uygun fiyata Batman’ın merkezinde 3 + 1 dairenin sahibi olmak istiyorsanız, tapu.com üzerinden satışa çıkartılmış olan bu fırsata kesinlikle göz atmalısınız. Tapu.com ve banka aracılığıyla satışa çıkartılmış olan 108 metrekare büyüklüğündeki daire henüz tahliye edilmemiş durumda. 900.000 TL fiyatta satışa çıkartılacak bu dairenin tapu teslimi yapıldıktan sonra boşaltılarak yeni sahibine teslim edilecek. 15 yıllık bir binanın giriş katında bulunan bu daire için şimdiden teklifler iletilmeye başlandı. Banka aracılığıyla uygun fiyatta Batman merkezde ev sahibi olmak isteyenler kesinlikle bu fırsatı kaçırmasın!

900.000 TL’ye 3 + 1 dairenin sahibi olacaksınız! O ilin merkezinden satışa çıkartıldı

43.200 TL HİZMET BEDELİ İSTENİYOR

Tapu.com üzerinden satışa söz konusu olan 3 + 1 daire için istenilen hizmet bedeli peşinatı ise 43.200 TL olarak belirlendi. 43.200 TL hizmet bedeli için peşinatı ödeyen vatandaşlar kolaylıkla teklif usulü satışa katılım sağlayabilecekler. Bankadan satışa çıkartılan 108 metrekare büyüklüğünde daire 15 yaşında 4 katlı binanın giriş katında yer alıyor. Sizler de KDV’siz, teminat bedelsiz daire sahibi olmak istiyorsanız tapu.com ve banka aracılığıyla satışa çıkartılan bu daireye göz atmanızı öneririz.

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