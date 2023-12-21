A101 sudan ucuza telefon satıyor! Xiaomi'nin bu modeline ek indirim geldi: Öğrenciler bayram edecek

Son zamanlarda gündeme gelen perakende devi A101, teknoloji tutkunlarına güzel bir haber getirdi. Şirket sadece motosikletleriyle değil aynı zamanda gümrüksüz akıllı telefonlarıyla da ünlü. Öğrencilere özel olarak tasarlanan Redmi 12C modeli, uygun fiyatı ve harika özellikleri sayesinde ön plana çıkıyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

A101'DEN 21 ARALIK'TA REDMI 12C

Yükselen enflasyon ve artan döviz kurları Türkiye'de teknoloji ürünlerine erişimi giderek zorlaştırıyor. Ancak A101 bu probleme ekonomik bir çözümle geliyor. Öğrencilere özel olan akıllı telefon vergisiz kampanyası Redmi 12C'de de devam edecek. A101 bu modeliyle öğrenciler adına uygun fiyatlı telefon sunmayı hedefliyor. Geçtiğimiz günlerde vergisiz akıllı telefon satışı yapan A101, öğrencilerin ilgisini çekeceği kesin olan Redmi 12C modelini duyurdu. 21 Aralık'ta lansmanı yapılacak akıllı telefon, geniş özellikleriyle ön planda. Redmi 12C, 6,71 inç HD+ çözünürlüklü ekranıyla göz dolduruyor. MediaTek Helio G85 işlemciyle güçlendirilen cihaz, 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunıyor.





Arkasında 50 Megapiksel ana kamera ve 2 Megapiksel bokeh lens bulunurken, ön tarafta 5 Megapiksel selfie kamerası bulunmakta. Android 12 tabanlı MIUI 13 işletim sistemi bulunan Redmi 12C, 10W hızlı şarj destekli 5000 mAh bataryadan besleniyor. Telefonun boyutlarıysa 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm, ağırlığı ise 192 gramdır. Telefon A101'de 5.299 liraya satılacak. Teknik özellikleri aşağıdaki gibidir:

Ekran: 6,71 inç HD+

İşlemci: MediaTek Helio G85

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 50 MP + 2 MP

Ön Kamera: 5 MP

Batarya: 5000 mAh (10W hızlı şarj)

Boyutlar: 168.76 mm x 76.41 mm x 8.77 mm

Ağırlık: 192 gram