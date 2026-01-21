A101, Yerli Cevizi Üreticiden Tüketiciye Taşıyor

A101, Ceviz Üreticileri Derneği iş birliğiyle yerli kabuklu cevizi 13 bin 500’ü aşkın mağazası ve izlenebilirlik sistemiyle tüketiciye ulaştırıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:32
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:32
A101, yerli cevizi üreticiden raflara taşımaya başladı

A101, Ceviz Üreticileri Derneği ile kurduğu iş birliğiyle yerli kabuklu cevizleri doğrudan tüketicilerle buluşturuyor. Proje, yerli tarımsal üretimin pazara daha düzenli ve ölçeklenebilir erişim kazanmasını hedefliyor.

İş birliği kapsamında, dernek bünyesindeki üretim bahçelerinde yetiştirilen cevizin satışa sunulması planlanıyor. Bu yapı sayesinde üreticiler; A101’in 13 bin 500’ü aşkın mağazası ve çok kanallı satış modeli üzerinden sürekli ve güvenilir bir pazar erişimi elde edecek.

Projenin amaçları arasında üreticinin sürdürülebilir planlama yapabilmesini sağlamak, iyi tarım uygulamalarının yaygınlaşmasını desteklemek ve yerli üretimin uzun vadede güçlenmesine katkı sunmak yer alıyor. Bu yaklaşım, üreticinin emeğinin görünürlüğünü artırmayı ve tarımsal değerin korunmasını hedefliyor.

İzlenebilirlik ile şeffaf tedarik

Projede devreye alınan izlenebilirlik altyapısı sayesinde ürün üzerindeki barkod aracılığıyla tüketiciler, ürünün menşei ve üretim sürecine dair bilgilere erişebilecek. Bu sayede tarladan rafa uzanan süreçte şeffaflık sağlanması ve tüketici güveninin artırılması amaçlanıyor.

İş birliği; yerli ceviz üretiminin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde büyümesine katkı sunmayı, üretici-perakende ekosisteminde örnek bir uygulama modeli oluşturmayı hedefliyor.

A101’den değerlendirme

Gürol Kıraç, A101 Meyve Sebze Satınalma Genel Müdürü, projenin önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Ceviz, taze gıda kategorisinde yerli üretimin ve sürdürülebilir tarımın güçlü örneklerinden biri. A101 olarak meyve-sebze ve taze gıda tedarik zincirinde; kalite standartlarını, ürün güvenliğini ve sürekliliği önceleyen bir yaklaşımla üreticilerimizle yakın çalışıyoruz. Bu iş birliğiyle yerli cevizi güvenilir bir tedarik yapısı içinde daha fazla tüketiciyle buluştururken, üreticimizin emeğine değer katmayı ve Türkiye’nin tarımsal zenginliğini raflarımıza taşımayı sürdürüyoruz. Önümüzdeki dönemde de taze gıda tarafında yerli üretimi güçlendiren yeni projeleri hayata geçirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz”

Üreticiden görüş

Ömer Ergüder, Ceviz Üreticileri Derneği Başkanı, projenin yerli üretim için taşıdığı önemi şöyle özetledi:

“Yerli ceviz üreticimizin bugün en büyük sorunlarından biri, ithal ceviz baskısı altında hak ettiği değeri bulmakta zorlanmasıdır. Şirket ile birlikte attığımız bu adım, hem üreticimizi güçlendiren hem de tüketiciyi gerçek Türk ceviziyle buluşturan örnek bir model oldu. Türkiye’nin bereketli topraklarında yetişen her cevizin arkasında büyük bir emek ve uzun bir yolculuk var. Bu yolculuğun değerini koruyan böyle bir projeye imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. A101 yönetimine ve tüm ekibine, ülkemizin tarım sektörüne verdikleri bu güçlü destek için sonsuz teşekkür ediyoruz.”

Proje, yerli ceviz üretimini destekleyerek taze gıda tedarik zincirinde sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşmasını ve üreticinin hak ettiği değere ulaşmasını hedefliyor.

