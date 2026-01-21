Özcan Özyurt: Elden Çıkan Şirketlere Rağmen Rakamlarımız Yükseliyor

Özcan Özyurt, Erciyes Anadolu Holding’in elden çıkan şirketlere rağmen üretim ve ihracatta büyüdüğünü, rakamların yükseldiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 13:19
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 13:31
Holding yöneticileri, üretim, ihracat ve şirket satışlarına ilişkin değerlendirmelerini paylaştı

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Özcan Özyurt, düzenlediği basın toplantısında holdingin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özyurt, "gece gündüz demeden üretiyoruz" vurgusuyla başladığı konuşmasında, elden çıkarılan şirketlere rağmen finansal ve operasyonel göstergelerde artış yaşandığını belirtti.

Özyurt, sözlerini şöyle sürdürdü: "Elden çıkarılan şirketlere rağmen rakamlarımız yükseliyor". Elden çıkarılan şirketlere rağmen ihracatın arttığını söyleyen Özyurt, "Holdingin Türkiye ve Kayseri için önemi malumunuz. Pek çok sektörde binlerce çalışanımızla gece gündüz demeden üretiyoruz. Elden çıkardığımız şirketlerimize rağmen rakamlarımız yükseliyor, ihracatımız artıyor. Bunlar bizim açımızdan gurur verici işler. Gururumuzu, holdingimizin başarılarını, yatırımlarını ve bu şehrin ekonomisine katma değerleri kamuoyuna objektif olarak yansıtan en önemli köprü bazın emekçilerimizdir. Bizim için her biriniz Erciyes Anadolu Holding’in dış dünyaya açılan birer penceresisiniz" ifadeleriyle aktarımda bulundu.

Erciyes Anadolu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öksüzömer ise holdingin kökeni ve küresel etkisine dikkat çekti. Öksüzömer, "Erciyes Anadolu Holding bildiğiniz gibi köklerini bu topraklardan alıp Kayseri’nin sesini dünyaya duyuran, ülkemiz ve dünya ekonomisi için birçok değer barındıran bir topluluktur" diyerek örnekler verdi. Öksüzömer, sözlerine şöyle devam etti: "Örnek vermek gerekirse Boyteks, dünyada üretilen her 10 yatağın 1 tanesinin kumaşını veriyor. Dünya yatak kumaşı piyasasının yüzde 10’unu karşılıyor. İlk 500’de 5 firmamız ikinci 500’de 5 firmamız olmak üzere ilk bin içerisinde 10 firmamız bu güzide topluluğun içinde bulunuyor."

Yusuf Öksüzömer, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından başlayan şirket satışlarına ilişkin de değerlendirme yaptı: "Bildiğiniz gibi yavaş yavaş yargı süreci tamamlandıktan sonra Erciyes Anadolu Holding’in içerisinde yavaş yavaş şirket satışları gerçekleşmeye başladı. Biz bu işi daha gönülden yapabilecek özel sektöre bizler elimizden geldiğince koruduk, kolladık, büyüttük bu noktaya getirdik. Fakat bundan sonrası bu işi gerçekten yapmak isteyen, bizden daha fazla tecrübeli, bizden daha iyi bu işi yapabilecek insanların bu şirketleri devralması, ekonominin ve burada çalışan binlerce insanın ekmeğinin kesilmemesi yönünden çok önemli."

Öksüzömer, geçen yılı büyüyerek kapattıklarını ve çalışanlara teşekkür ettiklerini belirterek, "Geçen seneyi yine büyüyerek kapattık. Arkadaşlarıma, müdürlerime, CEO’muza herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Onların çabaları sayesinde holding yine büyüdü, yine para kazandı ve kendisi ile çalışanı, kendi çalışanlarını, taşeronlarını hiçbir zaman mağdur etmedi" ifadelerini kullandı.

