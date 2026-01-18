Çarşamba'da Finans ve Reel Sektör İş Birliği Değerlendirildi

Çarşamba Ticaret Borsası'nda finans sektörü temsilcileriyle yapılan toplantıda bölge ekonomisi, tarım-ticaret kredi imkanları ve banka-reel sektör ilişkileri ele alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 14:34
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 14:34
Çarşamba Ticaret Borsası'nda bölge ekonomisi ve kredi imkanları konuşuldu

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, finans sektörü temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla bir araya gelerek bölge ekonomisi, tarım ve ticaret alanındaki gelişmeleri değerlendirdi.

Toplantıda finans sektörünün ilçe ve bölge ekonomisine sağladığı katkılar, tarım ve ticaret alanında sunulan kredi imkanları ile reel sektör ile bankacılık arasındaki ilişkiler ayrıntılı şekilde ele alındı. Yılmaz, ilçede faaliyet gösteren finans kuruluşlarının üreticilere ve işletmelere sunduğu desteklerin yerel kalkınma açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Finans sektörü temsilcileri ise kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak, Çarşamba ekonomisine katkı sunacak her türlü çalışmada ortak hareket etmeye hazır olduklarını belirtti.

Ziyarette Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Şevket Zeren, Meclis Başkanı Hacı Toraman, Meclis Üyesi Mehmet Çalışkan, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve ÇTB Hukuk Danışmanı Berivan Yaralı da yer aldı.

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

