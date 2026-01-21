Van OSB Başkanı Aslan: Üretim ve İstihdamı Büyütmeye Kararlıyız

Van OSB Başkanı Memet Aslan, altyapı yatırımlarıyla üretim ve istihdamı artırmayı sürdürüp 2025 ve 2026'da yatırımlara devam edeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:28
Van OSB Başkanı Aslan: Üretim ve İstihdamı Büyütmeye Kararlıyız

Van OSB Başkanı Memet Aslan: Üretim ve İstihdamı Büyütmeye Kararlıyız

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, göreve geldikleri günden bu yana altyapıyı güçlendirerek üretim ve istihdamı artırmaya yönelik istikrarlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Aslan, 2026 yılında da aynı anlayışla yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Sürekli büyüme ve yatırım

Aslan, bölgenin her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayarak şu sözleri aktardı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Alanlarımızı genişletiyor, yeni üretim sahaları oluşturuyor ve altyapıyı güçlendiriyoruz. 2025 yılını da aynı perspektif, aynı inanç ve aynı ruhla ele aldık".

Bölgemize ve ülke ekonomisine değer katıyor

Van Organize Sanayi Bölgesi’nin ilin üretim gücü ve istihdamın lokomotifi olduğuna dikkat çeken Aslan, "Bölgemizde faaliyet gösteren üreticilerimiz hem istihdam sağlıyor hem de ürettikleri ürünlerle ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet ediyor. Burada üretilen her ürün ilimize, bölgemize ve ülke ekonomisine değer katıyor. Aynı zamanda dış ticaret dengelerine de önemli katkılar sunuyor" dedi.

Yoğun çaba gösteriyoruz

Van’ın genç ve işsiz nüfus oranının yüksek olduğuna işaret eden Aslan, kurulan her yeni fabrikanın sosyal ve ekonomik açıdan önemine vurgu yaparak, "Her yeni üretim tesisi, burada çalışacak vatandaşlarımız aracılığıyla ailelerine ve bölgeye ciddi katkılar sağlıyor. Bu nedenle üretimin sürekliliği ve istihdamın güvenli bir şekilde devam etmesi için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslan, altyapı çalışmalarına özel önem verdiklerini belirterek, "Elektriğin düzenli olmadığı, suyun sağlıklı akmadığı, yolların ve ulaşımın yetersiz olduğu bir bölge yatırımcı için cazip değildir. Bu nedenle altyapımızı sürekli yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Amacımız Van OSB’yi yatırımcılar için daha cazip hale getirmektir" şeklinde konuştu.

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, GÖREVE GELDİKLERİ GÜNDEN BU...

VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (OSB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI MEMET ASLAN, GÖREVE GELDİKLERİ GÜNDEN BU YANA ALTYAPIYI GÜÇLENDİREREK ÜRETİM VE İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK İSTİKRARLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜKLERİNİ BELİRTEREK, 2026 YILINDA DA AYNI ANLAYIŞLA YATIRIMLARA DEVAM EDECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Van OSB Başkanı Aslan: Üretim ve İstihdamı Büyütmeye Kararlıyız
2
Özcan Özyurt: Elden Çıkan Şirketlere Rağmen Rakamlarımız Yükseliyor
3
Ayvalıklı Firma Seul'de İlk Türk Zeytinyağı Mağazasını Açtı
4
Bursa'da Kasko Parça Krizi: Yüzbinlerce Araç Tamir Bekliyor
5
Kars’ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 54 bin 850’ye Ulaştı
6
Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde Hane Geliri Hesabı Engelliler Lehine Değişti
7
Bakan Işıkhan: Ayakta tedavi tıbbi malzeme ödemelerini yüzde 20 artırdık

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları