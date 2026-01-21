Van OSB Başkanı Aslan: Üretim ve İstihdamı Büyütmeye Kararlıyız

Van OSB Başkanı Memet Aslan: Üretim ve İstihdamı Büyütmeye Kararlıyız

Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan, göreve geldikleri günden bu yana altyapıyı güçlendirerek üretim ve istihdamı artırmaya yönelik istikrarlı çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Aslan, 2026 yılında da aynı anlayışla yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

Sürekli büyüme ve yatırım

Aslan, bölgenin her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayarak şu sözleri aktardı: "Göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalarımızı istikrarlı bir şekilde sürdürerek her yıl üzerine koyarak ilerliyoruz. Alanlarımızı genişletiyor, yeni üretim sahaları oluşturuyor ve altyapıyı güçlendiriyoruz. 2025 yılını da aynı perspektif, aynı inanç ve aynı ruhla ele aldık".

Bölgemize ve ülke ekonomisine değer katıyor

Van Organize Sanayi Bölgesi’nin ilin üretim gücü ve istihdamın lokomotifi olduğuna dikkat çeken Aslan, "Bölgemizde faaliyet gösteren üreticilerimiz hem istihdam sağlıyor hem de ürettikleri ürünlerle ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet ediyor. Burada üretilen her ürün ilimize, bölgemize ve ülke ekonomisine değer katıyor. Aynı zamanda dış ticaret dengelerine de önemli katkılar sunuyor" dedi.

Yoğun çaba gösteriyoruz

Van’ın genç ve işsiz nüfus oranının yüksek olduğuna işaret eden Aslan, kurulan her yeni fabrikanın sosyal ve ekonomik açıdan önemine vurgu yaparak, "Her yeni üretim tesisi, burada çalışacak vatandaşlarımız aracılığıyla ailelerine ve bölgeye ciddi katkılar sağlıyor. Bu nedenle üretimin sürekliliği ve istihdamın güvenli bir şekilde devam etmesi için yoğun çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Aslan, altyapı çalışmalarına özel önem verdiklerini belirterek, "Elektriğin düzenli olmadığı, suyun sağlıklı akmadığı, yolların ve ulaşımın yetersiz olduğu bir bölge yatırımcı için cazip değildir. Bu nedenle altyapımızı sürekli yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Amacımız Van OSB’yi yatırımcılar için daha cazip hale getirmektir" şeklinde konuştu.

