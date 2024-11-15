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AB, 2025 Ekonomik Büyüme Tahminini Aşağı Yönlü Revize Etti

AB Komisyonu, jeopolitik riskler nedeniyle 2025 ekonomik büyüme tahminini %1,3'e düşürdü. Almanya ve Fransa'nın büyüme oranları da revize edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 13:29
AB, 2025 Ekonomik Büyüme Tahminini Aşağı Yönlü Revize Etti

Avrupa Birliği Ekonomisine Riskler Sürüyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2025 yılında ekonomik büyüme tahminini düşürdü. Komisyonun yayımladığı "Avrupa Ekonomik Tahminleri 2024 Sonbahar" raporunda, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'da artan çatışmaların jeopolitik ve enerji güvenliğine yönelik riskleri artırdığı belirtildi.

Büyüme Beklentileri

Bu yıl için AB ekonomisinin büyüme beklentisi %0,8, gelecek yıl için ise %1,3 olarak belirlendi. Raporda, AB ekonomisinin 2024'te %0,9, 2025'te %1,5 ve 2026’da %1,8 büyüyeceği öngörülmekte. Avro Bölgesi içinse büyüme tahminleri 2024'te %0,8, 2025'te %1,3 ve 2026’da %1,6. Önceki raporda ise bu oranlar %1 ve %1,6 olarak verilmişti.

Almanya ve Diğer Ülkeler Üzerine Tahminler

Raporda, bu yıl Almanya'nın %0,1, Avusturya’nın %0,6, Finlandiya’nın %0,3, İrlanda’nın %0,5 ve Estonya’nın %1 küçülmesi öngörülüyor. 2024 ve 2025 için Almanya'nın %0,7, Fransa’nın %0,8, İtalya’nın %1 ve İspanya’nın %2,3 büyümesi bekleniyor.

Enflasyon Beklentileri

Rapor, enflasyonun bu yıl AB'de %2,6, Avro Bölgesi'nde %2,4 olacağını tahmin ederken, 2025'te bu oranların sırasıyla %2,4 ve %2,1'e düşeceği öngörülüyor. 2026’da ise enflasyonun AB’de %2, Avro Bölgesi’nde %1,9 seviyesine inmesi bekleniyor.

Risklerin ve Belirsizliklerin Artması

Raporda, belirsizlik ve risklerin arttığına dikkat çekilerek, Rusya-Ukrayna Savaşı ve Orta Doğu'daki çatışmaların durumu daha da kötüleştirdiği ifade edildi. Ayrıca, ABD'nin yeni başkanının ticaret politikalarının da AB ekonomisi üzerinde risk oluşturabileceği belirtildi.

Türkiye Ekonomisinin Durumu

Raporda Türkiye ekonomisine de değinildi. Türkiye'nin enflasyonunun mayıs ayından beri düştüğü, enflasyon beklentilerinin azalmasıyla birlikte düşüşün devam edeceği ifade edildi. Ayrıca, Türkiye ekonomisinin 2024'te %3, 2025'te %3,2 ve 2026’da %4 büyüyeceği öngörüldü.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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