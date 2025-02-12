AB 2025'te Ekonomik Rekabetçilik ve Savunmayı Güçlendirecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yeni çalışma programını açıkladı ve 2025 yılına odaklanarak ekonomik rekabetçiliği artırmaya, savunmayı geliştirmeye yönelik politikalara yoğunlaşacak.

AB Komisyonu tarafından yayımlanan bu programın ana hedefi, rekabet gücünü artırmak, savunmayı geliştirmek ve ekonomik dayanıklılığı güçlendirmek olarak belirlendi. Bu amaçla, AB çok sayıda girişime öncelik verecek ve hız kazandıracak.

AB, aynı zamanda kurallarının pratikte uygulanmasını kolaylaştıracak, idari yükleri azaltacak ve kurallarını basitleştirmek için çeşitli tedbirler hayata geçirecek. Rekabet gücünü artırmak amacıyla AB politikaları ve yasalarının etkinliğine yönelik önemli değişiklikler devreye alınacak.

Özellikle sürdürülebilir finans raporlaması, sürdürülebilirlik durum tespiti ve yatırım sınıflandırması gibi alanlarda kapsamlı basitleştirmeler gerçekleştirilecek. Sanayinin karbondan arınmasını hızlandırmak için de yeni yasalar ile birlikte izin, yetkilendirme ve raporlama şartları kolaylaştırılacak.

KOBİ’lerin daha az engelle karşılaşması amacıyla yasal yükler hafifletilecek. Bununla birlikte ortak tarım politikası ve çiftçileri etkileyen diğer alanlarda sadeleşme önlemleri alınacak.

Savunma alanında, yatırım hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştırmak ve yenilikçi şirketlerin gelişimini desteklemek için yeni önlemler uygulanacak. Temiz Sanayi Mutabakatı çerçevesinde, emisyonların 2040 yılına kadar %90 azaltılması hedefleniyor.

Son olarak, AB'nin savunma sanayisini güçlendirmek ve bağımlılıkları azaltmak için atılacak adımlar öncelik kazanacak.