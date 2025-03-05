AB, Batarya Ham Maddesi Tedarikine 1,8 Milyar Avro Ayırdı

Avrupa Birliği (AB), batarya hammaddeleri tedarik zincirini kuvvetlendirmek amacıyla 1,8 milyar Avro kaynak sağlanacağını duyurdu. AB Komisyonu, Avrupa ülkelerindeki otomobil sanayisini desteklemek için hazırlanan eylem planına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamada, Avrupa'da otomobil üretiminin korunacağına ve sektördeki büyümenin sağlanarak ihtiyaç duyulan maddelerde stratejik bağımlılıkların azaltılacağına işaret edildi. "Avrupa otomotiv sanayisinin büyümesini desteklemeye yardımcı olacak batarya ham maddelerinde güvenli ve rekabetçi bir tedarik zinciri oluşturmak üzere 1,8 milyar Avro ayıracağız," ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra, Avrupa'nın otomotiv paydaşlarını bir araya getirecek özel bir Avrupa Bağlantılı ve Otonom Araç İttifakı kurulacağı açıklandı. İttifakın, yeni nesil araçların, teknolojilerin, yazılım ve donanımların geliştirilmesi ve uygulamaya konmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, otonom araçlar için düzenleyici çerçevenin daha da geliştirileceği ve bu alana, 2025-2027 döneminde 1 milyar Avroluk kamu-özel ortak yatırımları ile destek verileceği ifade edildi. Öte yandan, AB Komisyonunun üye ülkelerde 2035'ten itibaren satılacak yeni bütün otomobillerin sıfır emisyonlu olması hedefinde bir değişiklik yapmamış olması dikkati çekti. Avrupa otomobil sektörü bu alanda bir adım atılmasını bekliyordu.