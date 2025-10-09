Bakan Bayraktar: Türkiye, Uygun Maliyetli Enerji İçin Yenilenebilir ve Nükleer Yatırımları Hızlandırıyor

Bakan Bayraktar: Türkiye, Uygun Maliyetli Enerji İçin Yatırımlara Devam Edecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sürdürülebilir, güvenilir ve uygun maliyetli enerji fiyatlarına ulaşmak için Türkiye'nin kapsayıcı, esnek ve dengeli bir enerji stratejisi ile tüm alanlarda yatırımlarına devam edeceğini bildirdi. Bayraktar, bu değerlendirmeyi 14. St. Petersburg Uluslararası Gaz Forumu'nun "Gaz Piyasası 2025-2035: Hızla Değişen Ortamda Yeni Çizgiler" temalı oturumunda yaptı.

Elektrifikasyon ve talep artışı

Bayraktar, bugünün enerji dünyasındaki tek mega trendin "elektrifikasyon" olduğunu vurguladı: "Ulaşım, tarım, sanayi, binalar, soğutma, ısıtma ve pişirme gibi alanların tümünün elektrikli hale geldiğini" söyledi. Türkiye'de elektrik talebinin gelecek 20 yıl içinde 3 katına çıkacağı öngörüsüne dikkat çeken Bayraktar, "2050'lerin başında elektrik talebimiz 3 katına çıkmış olacak. Yapay zeka, veri merkezleri, soğutma sistemleri ve elektrikli araçlar gibi yeni faktörleri eklediğimizde Türkiye'nin elektrik talebi bugünkü seviyenin 3 katından da fazla olacak" ifadelerini kullandı.

Bayraktar, elektriğin "sürdürülebilir, güvenilir ve elbette uygun maliyetli" şekilde nasıl elde edileceğinin sorulması gerektiğini belirterek, "Sonuçta herkes ucuz enerjiye erişmek ister" dedi.

Yenilenebilir ve nükleer hedefler

Sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerjiye ulaşmak için bir enerji sistemi ve stratejisi geliştirmenin şart olduğunu söyleyen Bayraktar, "İşte bu yüzden Türkiye'nin yenilenebilir enerji tarafında büyük yatırımlar yaptığını ve politikalar açıkladığını görüyorsunuz. Güneş, rüzgar, deniz üstü rüzgar, jeotermal ve biyokütle gibi kaynaklar sayesinde büyük bir potansiyelimiz var" diye konuştu.

Bayraktar, Türkiye'nin 2035'e kadar en az 120 gigavat güneş ve rüzgar kapasitesi hedefi bulunduğunu hatırlattı ve nükleer enerji yatırımlarına da değindi: "Rus ortaklarımızla birlikte Türkiye'de Akkuyu'da 4 reaktör inşa ediyoruz ve 2050'ye kadar 20 gigavat nükleer enerji üretim kapasitesine sahip olacağız. Akkuyu'daki mevcut 4 reaktöre ek olarak Sinop ve Trakya'da 8 yeni reaktör daha eklemeyi planlıyoruz. Ayrıca küçük modüler reaktörler de devreye alınacak."

Doğal gaz stratejisi ve altyapı yatırımları

Bayraktar, tüm bu yatırımların yanında Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gaza ihtiyaç duyduğunu, şu anki 25 gigavatlık kurulu güce bu yıl 1 gigavat daha ekleneceğini ve gazdan elektrik üretim kapasitesini artırmak istediklerini ifade etti. Doğal gaz arzının zorluklar barındırdığını ancak Türkiye için hayati önem taşıdığını belirtti.

Doğal gaz tedarikinde boru hatlarının rolüne işaret eden Bayraktar, "Doğal gazın büyük bir kısmını boru hatlarıyla ithal ediyoruz. Rusya'dan, Gazprom'dan onlarca yıldır süren güvenilir bir tedarik ortaklığımız var. 1980'lerde başlayan bu işbirliği hala devam ediyor. İran ve Azerbaycan'dan da boru hatlarıyla gaz alıyoruz" dedi. Ayrıca 2016'dan sonra ABD'den gelen enerjiyle LNG piyasasında büyük bir artış yaşandığını ve Türkiye'nin bu dönemde gazlaştırma altyapısına yatırım yaparak gazlaştırma kapasitesini yaklaşık 5 kat artırdığını vurguladı.

Bayraktar, "Bugün Türkiye'ye gazın yaklaşık dörtte biri, bazı yıllarda üçte biri LNG olarak geliyor" ifadelerini kullandı ve TürkAkım ile TANAP gibi yeni boru hattı projelerine yapılan yatırımları anlattı. Ayrıca upstream (arama-üretim) yatırımlarına odaklandıklarını; Karadeniz, Doğu Akdeniz, Somali ve yakında Pakistan'da faaliyetler yürüttüklerini söyledi: "Üretimden (upstream) taşımaya (midstream) kadar tüm altyapıya yatırım yapıyoruz. Sonuçta hedefimiz, vatandaşlarımıza ve müşterilerimize güvenli, uygun fiyatlı enerji arzını sağlamak."

Bölgesel katkı ve rekabetçilik

Bayraktar, ABD'de 2000'lerin başındaki kömürden gaza geçişe de değinerek, bu dönüşümün yalnızca çevresel kaygılarla açıklanamayacağını, esas nedenin gazdan elektrik üretim maliyetinin kömüre göre daha rekabetçi hale gelmesi olduğunu belirtti: "Bu dönüşümü sadece çevresel kaygılarla, politikalarla veya iklim değişikliğiyle açıklayabilir miyiz? Belki kısmen evet. Esas neden gazdan elektrik üretim maliyetinin kömürden çok daha rekabetçi hale gelmesidir."

Bayraktar, enerji politikasının sadece arz güvenliğine değil, rekabetçilik ve uygun fiyata odaklanması gerektiğini, bunun hem Türkiye hem de küresel gaz piyasasının geleceği için kilit unsur olduğunu vurguladı. Ayrıca Türkiye'nin bölgeye, özellikle Güneydoğu Avrupa'ya altyapısıyla katkı sağlamayı hedeflediğini belirtti.

