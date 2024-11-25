AB, Çin'in Brendiye Ekleyeceği Vergiyi DTÖ'ye Taşıdı

AB, Çin'in Anti-Damping Vergisi Uygulamasına İtiraz Etti

Avrupa Birliği (AB), Çin'in, Birlik ülkelerinden ithal edilen brendiye koyduğu ek vergi uygulamasına Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ) itiraz etti. AB Komisyonu, Çin'in bu uygulamasının DTÖ kurallarına uymadığını savunarak, bugün DTÖ nezdinde istişare talebinde bulundu.

DTÖ Uzlaşmazlık Süreçleri Başlatıldı

Açıklamada, Çin'in brendiye yönelik geçici önlemlerinin DTÖ standartlarına uygun olmadığı vurgulandı. Ayrıca, Çin'in bu davayı DTÖ hukuk standartlarına aykırı olarak ve yetersiz delil temelinde başlattığı ifade edildi.

AB'nin istişare talebinin, DTÖ uzlaşmazlık çözüm sürecini başlatmanın ilk adımı olduğu belirtilirken, anlaşma sağlanamaması durumunda olayın DTÖ paneline taşınacağı kaydedildi.

Çin'in Vergi Uygulaması ve Arka Planı

Geçtiğimiz ay Çin, başta Fransa'dan gelen brendi ithalatı olmak üzere AB'den gelen içkilere %30,6 ile %39 arasında geçici anti-damping vergisi uygulamaya başlamıştı. Bu karar, AB'nin Çin'de üretilen elektrikli otomobil ithalatına %35,3'e varan ilave gümrük vergisi koyma kararı sonrası bir misilleme olarak değerlendirilmişti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.