Rusya, Elon Musk ile Uzay İşbirliğini Görüşecek

Rusya, Elon Musk ile uzay alanında işbirliğine dair önemli görüşmeler yapacak. Kiril Dmitriyev, narin toprak elementleri üzerine de açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 17:24
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 17:24
Rusya, Elon Musk ile Uzay İşbirliğini Görüşecek

Rusya, Elon Musk ile Uzay İşbirliğini Görüşecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası ekonomik işbirliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev, Elon Musk ile uzay alanında işbirliğine yönelik önemli bir görüşme gerçekleştireceklerini açıkladı. Ayrıca, Dmitriyev, bu görüşmenin yakında gerçekleşeceğini belirtti.

Nadir Toprak Elementleri Üzerine Açıklamalar

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı olan Dmitriyev, ülkelerinin Ukrayna'ya kıyasla çok daha fazla nadir toprak elementine sahip olduğunu vurguladı. "Bu konuda ABD ve diğer ülkelerle işbirliği yapabiliriz. Bazı nadir toprak elementi rezervlerini inceliyoruz ve oldukça umut vericiler," şeklinde konuştu.

ABD ile İşbirliği İhtimali

Dmitriyev, söz konusu rezervlerin geliştirilmesi için belirli teknolojilere ihtiyaç duyduklarını ve bu alanda ABD ile işbirliğine açık olduklarını vurguladı. Ayrıca, uzay alanında da ABD ile işbirliği yapabileceklerini belirtti. "Bu konuda yakında Musk ile görüşeceğiz. Musk'un insanlığı ilerletmeye adanmış eşsiz bir lider olduğuna inanıyoruz," ifadelerini kullandı.

Putin, 21 Şubat'ta, ülkenin önde gelen bankalarından Gazprombank'a, iş insanı Musk ile işbirliği yapma talimatı vermişti.

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