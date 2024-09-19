AB'de Otomobil Satışlarında Düşüş ve Elektrikli Araçların Payındaki Gerileme

AB'de Yeni Otomobil Satışlarında Keskin Düşüş

Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre %18,3 oranında bir azalma ile 643 bin 637 adet olarak gerçekleşti. Bu veriler, Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından açıklandı.

Elektrikli Araçların Pazar Payında Düşüş

Geçtiğimiz yıl elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı %21 seviyesindeyken, bu oran bu sene %14,4’e geriledi. Ağustos ayında elektrikli araç satışları ise geçen yıla göre %43,9 oranında bir düşüş göstererek 92 bin 627 adet olarak kaydedildi.

Ülkelere Göre Satış İstatistikleri

Almanya’da yeni otomobil satışları %27,8, Fransa’da %24,3, İtalya’da %13,4 ve İspanya’da %6,5 oranında azaldı. Buna rağmen, ocak-ağustos dönemi toplam satışları, önceki yıla kıyasla %1,4 artarak 7 milyon 180 bin 492 adede ulaştı.

Pazarın Lideri Volkswagen

Ağustos ayında, yeni otomobil satışlarında Volkswagen Grubu 179 bin 41 araçla liderlik etti. Bunu Stellantis Grubu izleyerek 92 bin 667 otomobil sattı. Renault Grubu 64 bin 392, Hyundai Grubu ise 56 bin 450 yeni otomobille üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.

Endüstri Acil Tedbir Talep Ediyor

ACEA, elektrikli araçlara yönelik talebin azalmasını değerlendirerek, "AB'de elektrikli otomobillerin pazar payındaki sürekli küçülme eğilimi, endüstri için endişe verici bir mesajdır" dedi. Ayrıca, otomobiller ve minibüsler için 2025 yılındaki yeni karbon hedefleri öncesinde acil tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı. Sıfır emisyonlu araçların üretiminde gerekli artışın sağlanabilmesi için, sektörün ihtiyaç duyduğu koşulların oluşturulması gerektiği ifade edildi.