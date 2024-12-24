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Finansın Geleceği Zirvesi: Borsa İstanbul'dan Şirketlere Yeni Destek Modelleri

Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği Zirvesi'nde borsa desteğiyle halka arz süreçlerini güçlendirdiklerini duyurdu.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 16:23
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 16:32
Finansın Geleceği Zirvesi: Borsa İstanbul'dan Şirketlere Yeni Destek Modelleri

Finansın Geleceği Zirvesi'nde Önemli Açıklamalar

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, sermaye piyasalarının reel sektörü finansmanındaki rolünü vurguladı. Ergun, son 4 yılda iş yapma modellerini büyük ölçüde değiştirdiklerini belirtti.

Şirketlere Hazırlık Desteği

Ergun, "Şirketlerimizi sadece başvuru yaptıktan sonraki süreçte değerlendiren, inceleyen bir borç olmaktan daha çok, başvurudan önceki süreçte de destek veren bir borsa durumuna geldik." ifadelerini kullandı. Bu kapsamda, şirketlerine halka arz konusunda hazırlık aşamasından itibaren destek verdiklerini dile getirdi.

Büyük Sanayi Şirketleriyle Birebir İletişim

Birkaç yıl içerisinde yaklaşık 15 farklı ilde 200'ü aşkın sanayi şirketini ziyaret ederek onları borsaya davet ettiklerini ifade eden Ergun, Zoom toplantıları yoluyla da şirketlerin hazırlık süreçlerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti. "Şirketler haklı olarak ömürlerinde bir defa halka arz oluyorlar; buna dair deneyimimizi paylaşmak, vakit kaybetmeyi önleyen bir yöntemdir," şeklinde konuştu.

Halka Arz Sayısında Kayda Değer Artış

Son 4 yıl içerisinde yıllık halka arz sayısının 40-50 bandına oturduğunu belirten Ergun, bu durumun ülke ekonomisi ve refahı üzerinde önemli katkılar sağladığını vurguladı. "Bu şirketlerin halk huzurunda güçlü bir öz kaynağa sahip olmasının, yollarına uzun süreli devam etmelerinde büyük etkisi var," dedi.

Reel Sektörde Yeni Borçlanma Yöntemleri

Ergun ayrıca, son 4 yılda reel sektörde bankalar yerine tasarruf sahiplerinden doğrudan borçlanmanın arttığını ifade etti. Tasarruf sahiplerinin bankalara mevduat yatırmak yerine, şirketlere doğrudan borçlanma aracı ihraç etmenin de faiz avantajı sağladığına dikkat çekti.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılarak konuşma...

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılarak konuşma...

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Finansın Geleceği Zirvesi'ne katılarak konuşma yaptı.

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