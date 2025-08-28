AB'de Temmuzda Yeni Otomobil Satışları %7,4 Arttı

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre, AB pazarında temmuzda yeni otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre %7,4 artarak 914 bin 680 düzeyine ulaştı.

Satışların yakıt dağılımı

Birlik üyesi ülkelerde satılan yeni otomobillerin %34,2'sinin hibrit, %27,2'sinin benzinli, %15,6'sının elektrikli, %10'unun fişli (Plug-In) hibrit, %10'unun dizel ve %3,1'inin diğer yakıt türlerini kullandığı belirlendi. Elektrikli otomobil satışları temmuzda yıllık bazda %39,1 artarak 142 bin 699'a ulaştı. Tam elektrikli, hibrit ve fişli hibrit modellerin toplam satışlardaki payı %59,8 oldu.

Ülke bazlı performans

Yeni otomobil satışları temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da %11,1 ve İspanya'da %17,1 artarken; Fransa'da %7,7 ve İtalya'da %5,1 geriledi.

Ocak–Temmuz dönemi ve üretici performansı

Ocak-temmuz döneminde toplam satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %0,7 azalarak 6 milyon 491 bin 448 seviyesine indi. Otomotiv üreticilerine göre temmuzda AB'de en fazla yeni otomobil satışı 262 bin 69 araçla Volkswagen Grubu tarafından gerçekleştirildi. Stellantis Grubu 135 bin 992 satışla ikinci, Renault Grubu 96 bin 943 satışla üçüncü, Toyota Grubu ise 75 bin 602 satışla dördüncü oldu.