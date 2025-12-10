Yeniköy Kemerköy Enerji'ye 4 Milyon Fidan İçin Takdir Belgesi

Yeniköy Kemerköy Enerji, Orman Genel Müdürlüğü ile 2022 yılında imzalanan protokol kapsamında Türkiye'nin farklı bölgelerinde yürüttüğü ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor. Protokol çerçevesinde 2025 sonu itibarıyla dikilen fidan sayısı 4 milyonu geçti.

OGM'den takdir belgesi

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Yeniköy Kemerköy Enerji ile yürütülen ağaçlandırma çalışmaları nedeniyle şirkete takdir belgesi verdi. Takdim, Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer tarafından, Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık'a gerçekleştirildi.

"Doğru planlamayla özel sektör ve kamu ortaklıklarının orman varlığına kalıcı katkı sunduğunu açıkça görüyoruz. Yeniköy Kemerköy’le olan iş birliğimiz, klasik bir dikim programının ötesine geçti; planlama, tür seçiminden bakım ve izlemeye kadar bütüncül bir ormancılık uygulamasını temsil ediyor."

Şirketin yaklaşımı ve karbon yutak hesaplamaları

"Orman Genel Müdürlüğü ile dört yıldır yürüttüğümüz ağaçlandırma çalışmalarında, yalnızca faaliyet gösterdiğimiz Muğla ile sınırlı kalmayıp Türkiye’nin farklı bölgelerinde de dikimler gerçekleştiriyoruz. Protokol kapsamında fidan türlerinin belirlenmesi ve dikim sürecinin planlanması Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor; biz ise bu süreçlerin hayata geçirilmesi için tüm gerekli desteği sağlıyoruz. Bir fidanın toprağa kazandırılmasıyla başlayan süreç, uzun vadede hem karbon yutak kapasitesini hem de biyolojik çeşitliliği artıran zincirleme bir fayda oluşturuyor. Bu etki, toprak sağlığından su döngüsüne kadar geniş bir alanı olumlu yönde değiştiriyor"

Şirketin akademisyenlerle yürüttüğü hesaplamalara göre, dikilen 4 milyonun üzerindeki fidan, 2024 yılı sonunda atmosferden 1 milyon 501 bin ton karbondioksit tuttu. Bu miktarın 2025 sonunda 2 milyon 80 bin tona ulaşması bekleniyor. Ağaçların büyümesiyle birlikte tutulumun 10 yıl içinde 2 milyon tonu ve 30 yıl içinde 4 buçuk milyon tonu aşması öngörülüyor.

Hüsamlar projesi ve maden sahası rehabilitasyonu

Şirketin Milas'taki eski maden sahasında yürüttüğü "Hüsamlar Yeniden Doğaya Kazandırma" projesi, tek seferde uygulanan en kapsamlı doğaya geri kazanma çalışmalarından biri olarak öne çıkıyor.

"Faaliyetimizin sonlandığı maden sahalarımızı ağaçlandırıyor, konusunun uzmanı kıymetli akademisyenlerle çalışıyoruz. 2025 yılı itibarıyla 576 hektarlık alanı rehabilite ettik ve 246 binden fazla fidan ve bitki diktik. Ayrıca Türkiye’nin köklü çevre derneklerinden biri olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, çalışmalarımızı izliyor ve raporluyor. Rehabilitasyon süreçlerimizle ilgili hazırladıkları raporlar kamuoyuna açık bir şekilde kurumun web sitesinde yayınlanıyor. Süreçlerimize bölge insanını da dahil edip onların da bilgilerinden faydalanıyoruz. Proje tamamlandığında 2032’ye kadar toplam 1363 hektarlık alanı doğaya kazandırmayı hedefliyoruz"

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İBRAHİM YÜZER - YENİKÖY KEMERKÖY ENERJİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI BURAK IŞIK