Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Yatırımcılar İçin Podcast Serisi Başlattı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nden Yeni Podcast Serisi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, dijital iletişim stratejisinin bir parçası olarak yatırımcılara yönelik yeni bir podcast serisi başlattı. Bu seri ile ülkemizdeki yatırım ortamına dair önemli bilgileri ve gelişmeleri paylaşmayı amaçlıyor.

Podcast İçeriklerinin Amacı

Yatırım Ofisi, Türkiye'nin sunduğu fırsatları ve potansiyeli uluslararası yatırımcılara tanıtma misyonuyla, "Nexus of the World" (Dünyanın Bağlantı Noktası) slogansıyla oluşturdular. Bu kampanya, Türkiye'deki iklim dostu ve dijital yatırımları destekleyen bilgi yoğun projelere odaklanarak uluslararası yatırımcılar için kaynaklar sunmayı amaçlıyor.

Türkiye'nin UDY Stratejisi

Podcast serisi, "Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım (UDY) Stratejisi 2024-2028" çerçevesinde, yatırım almak için gereken yol haritasını belirlemeyi hedefliyor. İçerikler, rekabetçilik, yeşil dönüşüm ve nitelikli insan kaynağı gibi önemli temaları işliyor.

Podycast Serisi ve Yayın Planı

Her hafta yeni bölümler yayınlanacak olan podcast serisi, yatırım ekosisteminden uzmanları dinleyicilerle buluşturarak toplamda 20 bölümden fazla içeriği yıl sonuna kadar sunmayı planlıyor.

Başkan Dağlıoğlu'ndan Değerlendirmeler

Burak Dağlıoğlu, serinin ilk bölümünde yer alarak Türkiye'nin güçlü ekonomik temelleri ve yatırım fırsatları hakkında bilgilendirmeler yaptı. "Türkiye Yüzyılı'nı 'Yatırımın Yüzyılı' haline getirmek için çalışıyoruz" diyen Dağlıoğlu, podcast aracılığıyla stratejik bilgilerin doğrudan gerekli kaynaklardan aktarılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Türkiye, öncü dijital ve sürdürülebilir projelerle de öne çıkmaya devam ediyor.