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AB'den ABD'ye Misilleme Uyarısı: Karşılıklı Tarifelere Anında Yanıt

AB, ABD'nin mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergilerine sert karşılık vereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:00
AB'den ABD'ye Misilleme Uyarısı: Karşılıklı Tarifelere Anında Yanıt

AB'den ABD'nin Tarifelerine Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin mütekabiliyet esasına dayalı gümrük vergileri uygulaması halinde derhal karşılık vereceğini açıkladı. AB Komisyonu, ABD Başkanı Donald Trump'ın başlattığı bu uygulamaların ardından, anlayışlarını kamuoyuyla paylaştı.

Yanlış Yönlü Adım

Açıklamada, AB'nin Trump'ın önerdiği karşılıklı tarifeler uygulamasını yanlış yönde atılmış bir adım olarak değerlendirdiği belirtildi. AB, dünya genelinde en düşük tarifelerden bazılarını uyguladığına dikkati çekerek, ABD'nin ihracatına yönelik tarifeleri artırmak için hiçbir geçerli gerekçe sunmadığını vurguladı.

Ekonomik Etkiler

Açıklamada, “Tarifeler, vergilerdir. ABD, tarifeler uygulayarak kendi vatandaşlarına vergi koyuyor” ifadesi öne çıktı. Bu durumun işletmeler için maliyetleri artırdığı, büyümeyi engellediği ve enflasyonu körüklediği vurgulandı. Ayrıca ABD'nin uygulamalalarının küresel piyasalarda ekonomik belirsizliği artırdığı kaydedildi.

Serbest Ticaret Vurgusu

Açıklamada, dünya ticaretinin düşük tarifelerle öngörülebilir ve şeffaf kurallar altında canlandığı hatırlatıldı. ABD'nin son dönemde bu kurallara zarar verdiği ileri sürüldü. AB, “serbest ve adil ticarete yönelik haksız engellere karşı derhal ve sert tepki verecektir” mesajını da iletti. AB, Avrupa'daki işletmelerin, çalışanların ve tüketicilerin haksız tarife önlemlerine karşı korunacağının altını çizdi.

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