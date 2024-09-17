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AB'den Polonya'ya 1,2 Milyar Euro Destek Onayı

AB, Polonya'nın stratejik sektörlerine net sıfır emisyona geçiş desteği için 1,2 milyar euro kaynak ayırdı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 15:59
AB'den Polonya'ya 1,2 Milyar Euro Destek Onayı

AB, Polonya'ya Yeni Destek Sağladı

Avrupa Birliği (AB), Polonya'nın stratejik sektörlerine, net sıfır emisyonlu bir ekonomi hedefiyle yönelik 1,2 milyar euro değerinde finansman desteği sağlamayı kabul etti.

Yatırımlara Hibe Desteği

AB Komisyonu, Polonya'nın hazırladığı planın onaylandığını duyurdu. Bu plana göre, net sıfır ekonomiye geçiş amacıyla batarya, güneş paneli, rüzgar türbini, ısı pompası, elektrolizör ve karbon yakalama gibi kritik alanlarda yapılacak yatırımlara doğrudan hibe verilecek.

Yeşil Dönüşüm İçin Önemli Adım

Açıklamada, Polonya'nın bu tedbirinin yeşil dönüşüme katkı sağlayacağı ve AB kurallarına uygun olduğu vurgulandı. AB üyesi devletlerin kamu desteklemelerine yönelik belirleme yetkisi, AB Komisyonu'na aittir; bu nedenle üye ülkeler, destekleme süreçlerini rekabeti etkilemeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda yürütmek üzere AB'den onay almak zorundadır.

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