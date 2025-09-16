AB'den Rus Fosil Yakıt İthalatına Hızlandırılmış Sonlandırma Teklifi

Ursula von der Leyen, AB Komisyonu'nun Rus fosil yakıt ithalatını aşamalı olarak daha hızlı durdurmayı öngören yasal düzenleme teklif edeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 23:29
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 23:29
AB'den Rus Fosil Yakıt İthalatına Hızlandırılmış Sonlandırma Teklifi

AB'den Rus Fosil Yakıt İthalatına Hızlandırılmış Sonlandırma Teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere yönelik olarak Rusya'dan fosil yakıt ithalatının daha hızlı sonlandırılmasını amaçlayan yasal düzenleme teklif edeceğini duyurdu.

Komisyon Başkanı'nın Açıklamaları

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve fosil yakıt ithalatı konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Telefonda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırma konusunda olumlu bir görüşme yaptığını belirten von der Leyen, "AB Komisyonu, kripto para birimlerini, bankaları ve enerjiyi hedef alan 19. yaptırım paketini yakında sunacak." ifadesini kullandı.

Neden Hızlandırma Öneriliyor?

Von der Leyen, Rusya'nın savaş finansmanında fosil yakıt gelirlerinin rolüne dikkat çekerek, "AB Komisyonu, buna son vermek için Rus fosil yakıt ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını hızlandırmayı teklif edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut Durum ve Geçmiş Veriler

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımının 2028 başında tamamen yasaklanması yönünde bir yasal düzenlemeyi müzakere ediyor. Savaş öncesinde AB doğal gaz ithalatının %45'i ve petrol ithalatının %25'i Rusya'dan karşılanıyordu; bu oranlar savaşla birlikte hızla geriledi.

Uygulanan Yaptırımlar

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar 18 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu kapsamda Rusya'ya yönelik kısıtlamalar ticaret, finans, enerji (petrol ve kömür dahil), sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ürünler, lüks mallar ile altın ve elması da kapsıyor.

Uygulanan önlemler arasında deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderimine ilişkin yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kacır: TEKNOFEST Nükleer Yarışması Finalinde Enerji Bağımsızlığı Vurgusu
2
New York Borsası Fed Öncesi Düştü: Dow Jones 45.758,27’ye Geriledi
3
AB'den Rus Fosil Yakıt İthalatına Hızlandırılmış Sonlandırma Teklifi
4
TEKNOFEST İstanbul Başlıyor: Bakan Kacır, Atatürk Havalimanı'nda Gençlerin Hayalleriyle Buluşacak
5
ABD, TikTok Satışı İçin Süreyi 16 Aralık'a Uzattı
6
TVF, Vakıfbank'tan 152 Milyon TL'lik Pay Satışına Başladı
7
Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 Desteklerini Açıkladı: Ayçiçek, Soya, Pamuk, Buğday

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa

Kamu Çalışanlarına Kışlık Kıyafet Zorunluluğu: 15 Eylül'de Ceket ve Kravat Zorunlu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa