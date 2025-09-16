AB'den Rus Fosil Yakıt İthalatına Hızlandırılmış Sonlandırma Teklifi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, üye ülkelere yönelik olarak Rusya'dan fosil yakıt ithalatının daha hızlı sonlandırılmasını amaçlayan yasal düzenleme teklif edeceğini duyurdu.

Komisyon Başkanı'nın Açıklamaları

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Rusya'ya yönelik yaptırımlar ve fosil yakıt ithalatı konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Telefonda ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya üzerindeki ekonomik baskıyı artırma konusunda olumlu bir görüşme yaptığını belirten von der Leyen, "AB Komisyonu, kripto para birimlerini, bankaları ve enerjiyi hedef alan 19. yaptırım paketini yakında sunacak." ifadesini kullandı.

Neden Hızlandırma Öneriliyor?

Von der Leyen, Rusya'nın savaş finansmanında fosil yakıt gelirlerinin rolüne dikkat çekerek, "AB Komisyonu, buna son vermek için Rus fosil yakıt ithalatının aşamalı olarak durdurulmasını hızlandırmayı teklif edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Mevcut Durum ve Geçmiş Veriler

AB ülkeleri, Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımının 2028 başında tamamen yasaklanması yönünde bir yasal düzenlemeyi müzakere ediyor. Savaş öncesinde AB doğal gaz ithalatının %45'i ve petrol ithalatının %25'i Rusya'dan karşılanıyordu; bu oranlar savaşla birlikte hızla geriledi.

Uygulanan Yaptırımlar

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar 18 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu kapsamda Rusya'ya yönelik kısıtlamalar ticaret, finans, enerji (petrol ve kömür dahil), sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ürünler, lüks mallar ile altın ve elması da kapsıyor.

Uygulanan önlemler arasında deniz yoluyla taşınan ham petrol ve bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderimine ilişkin yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması bulunuyor.