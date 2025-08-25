DOLAR
AB'den Ürdün'e 500 Milyon Avro Makro-Finansal Destek

AB, Ürdün'e makro finansal yardım kapsamında 500 milyon avro kredi sağlanması için mutabakat zaptı imzaladı; fon reformları ve dış finansman ihtiyacını destekleyecek.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 13:47
Avrupa Birliği (AB), Ürdün'ün finansal istikrarını ve ekonomik reformlarını desteklemek amacıyla 500 milyon avro kredi sağlayacak.

Mutabakat zaptı ve amaç

AB Komisyonu, Ürdün'e makro finansal yardım (MFA) sağlanması sürecini başlatan yeni bir mutabakat zaptı imzalandığını açıkladı. Açıklamada, bu desteğin AB-Ürdün Stratejik ve Kapsamlı Ortaklığı kapsamında olduğu ve ülkenin ekonomik istikrarı, büyümesi, uzun vadeli dayanıklılığı ile reform çabalarına katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kullanım şartları ve hedefler

Açıklamaya göre, Ürdün 500 milyon avroluk fonu belirlenen mali yönetim, yolsuzlukla mücadele, sosyal koruma ve iş gücü piyasası politikaları gibi alanlardaki ilerlemesine bağlı olarak kullanabilecek. Kredinin, Ürdün'ün dış finansman ihtiyaçlarının bir kısmını karşılaması ve ekonomik reformlarını desteklemesi hedefleniyor.

AB'den açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Ürdün, AB'nin stratejik bir ortağıdır. Bu nedenle Ürdün'ün geleceğine 500 milyon avro yatırım yapıyoruz. Bu taahhüt, Ürdün'ün sürdürülebilir finans, yeşil enerji ve yolsuzlukla mücadele gibi alanlarda ilerlemeyi sağlayan reform gündemiyle örtüşüyor."

Makro-finansal desteğin niteliği

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal destek sağlayabiliyor ve bu amaçla sermaye piyasalarından uygun koşullarla borçlanıyor. Söz konusu krediler, ihtiyaç duyan ülkelere veriliyor; alınan fonlar, normal piyasa koşullarında sağlanabilecek kredilere kıyasla çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

