Ford Otosan ve Tohum Otizm Vakfı’ndan nöroçeşitlilik odaklı Destekli İstihdam Programı

Sürdürülebilirlik vizyonunu toplumsal fayda ve kapsayıcı çalışma kültürü etrafında şekillendiren Ford Otosan, Tohum Otizm Vakfı iş birliğiyle nöroçeşitliliğe odaklı Destekli İstihdam Programını hayata geçirdi. Proje, otomotiv sektöründe ve Türkiye’de bu alandaki ilk uygulamalardan biri olma niteliği taşıyor.

Projenin amacı ve kapsamı

Program, otizmli bireyler başta olmak üzere nöroçeşitli kişilerin istihdama katılımını desteklemeyi, iş yerlerinde kapsayıcı süreçlerin gelişmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Açıklamada, şirketin bu hamlesiyle hem özel gereksinimli bireylere istihdam imkânı sunduğu hem de nitelikli iş gücünün gelişimine katkıda bulunduğu vurgulandı.

İŞKUR’un Destekli İstihdam Programı kapsamında sağlanan hibelerle desteklenen proje, serebral palsi, otizm, down sendromu ile zihinsel ve duygusal engelli bireylerin iş hayatına katılımını artırmayı amaçlıyor; işletmelerin bu alanda sürdürülebilir şekilde desteklenmesi ve istihdamın kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

Tören ve katılımcılar

Programın ilk istihdam dönemine ilişkin imza töreni, Ford Otosan’ın Kocaeli Fabrikası’nda bulunan Vehbi Koç Vakfı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türkeri, Ford Otosan İnsan Kaynakları ve Dönüşüm Lideri Osman Özdemir, Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin, Tohum Otizm Vakfı İstihdam ve Kariyer Direktörü Elif Karabulut, Tohum Otizm Vakfı Kurumsal İletişim ve Kaynak Geliştirme Direktörü Nihan Güney ile İŞKUR Gölcük Şube Müdürü Vekili İş ve Meslek Danışmanı Ersin İngeç ve İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Nida Elitaş İngeç katıldı.

Açıklamalar ve beklentiler

Ford Otosan Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Lideri Burçak Türkeri projeyle ilgili olarak: "Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımı, insana ve topluma değer oluşturmayı önceliklendiriyor, toplumsal yatırımlarımızda kapsayıcılığı ve eşit fırsatları odağımıza alıyoruz. Tohum Otizm Vakfı ile hayata geçirdiğimiz bu program, otomotiv sektöründe nöroçeşitli bireylerin nitelikli istihdamına yönelik ilk adım olma niteliği taşıyor. Amacımız, bu modeli ölçeklendirerek sektörümüzde ve iş dünyasında kalıcı bir dönüşüm başlatmak." dedi.

Tohum Otizm Vakfı Başkanı Aylin Sezgin ise: "Şirket ile yürüttüğümüz bu çalışma, nöroçeşitli bireylerin çalışma hayatına katılımı konusunda ülkemizde örnek oluşturan bir uygulamadır. Destekli İstihdam Modeli, otizmli bireylerin güçlü yönlerine uygun görevlere yerleşmesini sağlarken; iş yerlerinde kapsayıcı süreçlerin gelişmesine de önemli katkı sunuyor. Projenin İŞKUR’un Destekli İstihdam Programı kapsamında sağlanan hibelerle desteklenmesi, hem işverenler için teşvik edici bir mekanizma oluşturuyor hem de farklı sektörlere uygulanabilecek sürdürülebilir bir model oluşturuyor. Bu yaklaşımın, uzun vadede hem bireyler hem de iş dünyası için değer oluşturan, kapsayıcı istihdamın yaygınlaşmasına öncülük eden bir örnek olacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Süreç ve ilk aşama

Ford Otosan ile Tohum Otizm Vakfı iş birliği Haziran 2025 itibarıyla başvuruya açılan projede ilk adımı attı. Projede görev alacak iş koçları, eğitimlerini Tohum Otizm Vakfı Okulu’nda tamamladı. Programın ilk aşamasında Ford Otosan’ın Gölcük, Yeniköy, Eskişehir Fabrikaları ve Sancaktepe Ar-Ge Merkezinde toplam 6 iş koçu ve 18 nöroçeşitli birey istihdam edilecek. İşe başlayan bireylerin uyum ve gelişim süreçleri, proje kapsamında görev alan iş koçları tarafından yakından desteklenecek.

Ford Otosan, bu iş birliğiyle yalnızca üretim ve teknoloji alanlarında değil, toplumsal kapsayıcılıkta da sektörde öncü olmayı sürdürmeyi ve nöroçeşitliliğe dayalı istihdam modelini yaygınlaştırarak iş dünyasında kalıcı bir dönüşüm yaratmayı hedefliyor.

TOHUM OTİZM VAKFI BAŞKANI AYLİN SEZGİN, FORD OTOSAN İNSAN KAYNAKLARI VE DÖNÜŞÜM LİDERİ OSMAN ÖZDEMİR, FORD OTOSAN KURUMSAL İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK LİDERİ BURÇAK TÜRKERİ