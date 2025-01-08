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Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

Avrupa borsaları, tüketici güvenindeki düşüş ve enflasyon endişeleriyle karışık bir kapanış yaptı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 21:15
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 21:15
Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapatıldı

Karışık Seyirle Kapanan Avrupa Borsaları

Avrupa borsaları, günü karışık bir seyirle tamamladı. Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,19 değer kaybederek 513,67 puan oldu.

Ülkeler Bazında Endeks Değişimleri

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,49 düşüşle 7.452,42 puan seviyesine gerilerken, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,05 değer kaybıyla 20.329,94 puan oldu.

Diğer yandan İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,49 artışla 35.108,74 puan seviyesini bulurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,07 yükselişle kapandı.

Küresel Piyasalarda Belirsizlik

Avro/dolar paritesi, TSİ 20.57 itibarıyla yüzde 0,33 düşüşle 1,03 seviyesine geriledi. Küresel piyasalar, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın ilave gümrük vergilerini uygulama planlarından geri adım atmayacağını açıklamasının ardından karışık bir seyir izlerken, Avrupa borsaları da Avro Bölgesi'nde tüketici güvenindeki gerileme ile kapanış yaptı.

Enflasyon Beklentileri ve Şirket Performansları

Avrupa Merkez Bankası (ECB)’nın Tüketici Beklentileri Anketi’ne göre, Avro Bölgesi’ndeki tüketicilerin orta vadeli enflasyon beklentileri ikinci aya taşıdı. Bu gelişmeler ile Avrupa'da da resesyon endişeleri ana ekonomik gündem maddeleri arasında yer alırken, son aylarda yeniden güç kazanan enflasyon dikkat çekiyor.

Şirket bazında ise aktif enerji şirketlerinden Shell, 2024'ün son çeyreğine ilişkin sıvılaştırılmış doğal gaz üretim görünümünü düşürdü. Buna bağlı olarak şirketin hisseleri, günü yüzde 1,7 düşüşle tamamladı. Ayrıca, Avrupalı yenilenebilir enerji şirketi Vestas’ta hisseler yüzde 7,7, Siemens Energy’de yüzde 5,96 ve Orsted’de ise yüzde 3,36 değer kaybetti.

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