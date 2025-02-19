AB Ekonomisi Zorlu Dönemden Geçiyor: Ticaret ve Savunma Sorunları

AB, ABD'nin ticaret politikaları ve yükselen savunma harcamaları ile zorlu bir dönem yaşıyor. Ekonomik belirsizlikler ve düşük büyüme endişeleri artıyor.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 11:18
AB Ekonomisi Zorlu Dönemden Geçiyor: Ticaret ve Savunma Sorunları

AB Ekonomisi Zorlu Dönemden Geçiyor

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, mevcut yapısal sorunlarının yanı sıra ABD'nin yeni gümrük tarifeleri ve savunma harcamalarını artırmayı hedefleyen politikalarıyla birçok zorlukla yüzleşiyor. Ekonomik durgunluk ve jeopolitik istikrarsızlık, kıtanın karşı karşıya olduğu yüksek riskleri artırırken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın dördüncü yılına girmesi Avrupa'nın mevcut sıkıntılarını derinleştiriyor.

ABD ile Gerilen İlişkiler

ABD'de başkanlık değişikliği, Avrupa'yı da önemli ölçüde etkiledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın katı duruşu ve Avrupa ile olan mesafesi, ilişkilerde zorlu bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Trump’ın korumacı politikaları çerçevesinde uygulanan gümrük vergileri, Avrupa'da ciddi bir rahatsızlık yaratmış durumda.

Tarife ve Ticaret Savaşları

Trump'ın "Önce Amerika" stratejisi ile çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği %25 gümrük vergisi, Avrupalı ülkeleri haksız yere etkiledi. Avrupa, ABD'nin bu uygulamalarını makul bir gerekçeyle açıklayamayacağını belirtiyor ve misilleme yapacaklarının sinyallerini veriyor. Ayrıca, Trump'ın Ukrayna'daki barış müzakerelerine AB ülkelerini dahil etmemesi, gerilimi daha da artırmıştır.

Savunma Harcamalarında Artış Gereksinimi

Trump, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırmasını talep ediyor ve ortalama %1,9 seviyesindeki harcamaların %5'e çıkarılması gerektiğini savunuyor. Birçok AB ülkesi, yüksek kamu borcu ve bütçe açığı sorunlarıyla karşı karşıya, dolayısıyla bu talebin yerine getirilmesi oldukça zor gözüküyor.

AB Ekonomisinin Yavaş Büyümesi

AB’nin ekonomik büyüme oranları, son yıllarda ABD ve Çin ile kıyaslandığında oldukça düşük bir seyir izliyor. 2025 için büyüme beklentisi %1,5 olarak öngörülürken, bazı tahminler Avro Bölgesi'nin bu yıl sadece %1 civarında büyüyeceğini öne sürüyor. Rekabetçilik alanındaki kayıplar, AB’nin uzun vadede kendisini daha da geride bırakmasına neden oluyor.

Yüksek Kamu Borcu ve Bütçe Açıkları

Bunun dışında, birçok AB ülkesinin kamu borcu oranı %60’lık sınırların üzerine çıkmış durumda. Yunanistan, İtalya, Fransa ve İspanya gibi ülkeler, bu konuda en yüksek oranları görmekte. Yüksek borç seviyeleri, ekonomiyi canlandırma çabalarını ve gerekli savunma kaynaklarının aktarımını olumsuz etkiliyor.

Enflasyon Sorunu ve Enerji Krizi

Ayrıca, enflasyon oranı Avrupa'da da hala yüksek seyrini sürdürüyor. Avrupa Merkez Bankası orta vadede %2 enflasyon hedefliyor ancak şu anda %3 seviyelerine yaklaşmış durumda. Ekonominin en büyük sorunlarından biri de yaşanan enerji krizi; gaz depolarındaki doluluk oranı son 5 yıl ortalamasının %10 altında bulunuyor ve gaz fiyatları son 2 yılda en yüksek seviyelere ulaşmış durumda.

AB, çözüm bulmak için çeşitli önlemler almaya çalışsa da, seçenekler oldukça sınırlı görünüyor.

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