AB, Gıda ve Giysi Atığını Azaltma Hedeflerini Belirledi

AB Ülkelerinde Gıda ve Giysi Atıklarının Azaltılması İçin Yeni Hedefler

Avrupa Birliği (AB) kurumları, üye ülkelerde gıda ve giyim atıklarını azaltmak amacıyla bağlayıcı hedeflerin belirlenmesinde uzlaşı sağladı. AB Konseyi, bu noktada üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılan müzakerelerin sonucunda atık yönetim kurallarının güncelleneceğini açıkladı.

Gıda İsrafında Önemli Azalmalar Bekleniyor

Buna göre, gıda israfını azaltacak ve atık tekstil miktarını düşürecek yeni bağlayıcı kurallar getirilecek. 2030 yılına kadar, AB ülkelerinde gıda işleme ve üretim atıklarında 2021-2023 dönemi ortalamasına kıyasla yüzde 10 oranında bir azalma hedefleniyor. Ayrıca, perakende, restoran, gıda hizmetleri ve hanelerden kaynaklanan atıkların ise yine aynı tarihe kadar yüzde 30 oranında azaltılması öngörülüyor.

Bağışlar ve Üretici Sorumluluğu

Gıda israfını azaltmak için güvenli tüketilebilecek satılmamış gıdaların gönüllü bağışı teşvik edilecek. Böylelikle, Avrupa'da atık azaltma konusunda ilk kez AB düzeyinde hedefler belirlenmiş olacak. Ayrıca, tekstil üreticilerine ve moda markalarına üretici sorumluluğu kuralları getirilecek ve bu firmalar atıklarından sorumlu tutulacak.

Atık Yönetimi ve Finansmanı

Bu firmaların, atık toplama ve işlemeyi finanse etmeye yardımcı olacak ücret ödemeleri gerekecek. Aynı zamanda, tekstil ürünlerinin kullanım ömürlerinin bitmeden atılmasını önleyecek tedbirler de alınacak. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için AP ve AB Konseyi tarafından onaylanması gerekiyor.

Avrupa'da Gıda Atığı Sorunu

AB verilerine göre, Avrupa'da her yıl 59 milyon tondan fazla gıda atığı üretiliyor. Bu atığın, yıllık 132 milyar avroluk bir kayba neden olduğu tahmin ediliyor.