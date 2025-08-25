DOLAR
AB (İspanya Hariç) Menşeli Mafsal Halkalı Zincirlere 1200$ Damping Önlemi

Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli mafsal halkalı zincirlere uygulanan damping önleminin AB (İspanya hariç) menşeli ithalata da 1200 $/ton olarak genişletildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 08:26
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 08:26
AB (İspanya hariç) Menşeli Mafsal Halkalı Zincirlere Damping Önlemi Genişletildi

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konuldu.

Buna göre, Çin menşeli "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına uygulanan dampinge karşı önlemin, Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli ithalatı da kapsayacağı yönündeki karar yürürlüğe girdi.

Soruşturma ve gerekçe

İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlanması neticesinde, AB (İspanya hariç) menşeli söz konusu eşyanın ithalatında, Çin menşeli eşyanın ithalatında yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin etkisiz kılındığı sonucuna ulaşıldı. Soruşturma raporuna göre, söz konusu ithalat uygulamaları dampinge karşı önlemden kaçınma dışında yeterli haklı veya ekonomik gerekçe taşımadı.

Uygulama detayı

Bu çerçevede, Çin menşeli ithalatta yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin AB (İspanya hariç) menşeli ithalata da teşmil edilmesine karar verildi. Karar doğrultusunda, AB (İspanya hariç) "muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı" ithalatına ton başına 1200 dolar dampinge karşı önlem uygulanacaktır.

