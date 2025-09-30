AB Komisyonu'ndan Tasarrufları Yatırıma Çevirecek 'Tasarruf ve Yatırım Hesapları' Çağrısı

AB Komisyonu 'Tasarruf ve Yatırım Hesapları' planını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere vatandaşlarına vergi muafiyetleri uygulanan, basit ve şeffaf yatırım hesapları sunmaları çağrısında bulundu. Kamuoyuna paylaşılan plan, tasarrufların sermaye piyasalarına yönlendirilmesini hedefliyor.

Planın amacı

Komisyonun 'Tasarruf ve Yatırım Hesapları' adlı girişimi, Avrupalıların bankalardaki düşük faizli mevduat hesaplarından farklı yatırım araçlarına kolay erişimini sağlamayı amaçlıyor. Hedef, bireylerin tasarruflarını daha aktif şekilde yönetmesi ve sermaye piyasasına katılımın artırılması.

Nasıl işleyecek?

AB ülkelerine, vatandaşlara yönelik çevrim içi, basit ve erişilebilir yatırım hesapları sunmaları tavsiye edilecek. Söz konusu hesaplar, vergi teşvikleri ve basitleştirilmiş vergi prosedürleri gibi uygulamalarla desteklenerek daha cazip hale getirilecek.

Beklenen etkiler

Komisyon, bu adımlarla tasarrufların banka mevduatlarında tutulmasına kıyasla vatandaşların daha yüksek getiri elde etmesini hedefliyor. Uygulama ile bireysel yatırımcıların sermaye piyasası araçlarına erişiminin genişlemesi ve tasarrufların yatırıma dönüşmesi bekleniyor.

AB Komisyonu'nun önerisi, üye ülkeler tarafından hayata geçirilirse Avrupa'da tasarrufların daha etkin sermaye kullanımı ve ekonomik büyümeye katkı sağlaması amaçlanıyor.