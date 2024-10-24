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AB Mahkemesi, Intel'e Kesilen Para Cezasını İptal Etti

Avrupa Adalet Divanı, Intel'e yönelik 1,06 milyar avroluk para cezasının iptaline onay verdi.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 11:24
AB Mahkemesi, Intel'e Kesilen Para Cezasını İptal Etti

AB Mahkemesi'nden Intel'e Önemli Karar

Avrupa Adalet Divanı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 15 yıl önce teknoloji devi Intel'e yönelik olarak kestiği 1,06 milyar avro tutarındaki para cezasını iptal eden alt mahkeme kararını onayladı.

Karar Süreci

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Adalet Divanı, Intel'e yönelik ceza ile ilgili dava sürecini sonuçlandırdı. Yüksek mahkeme, AB Komisyonu'nun 2009 yılında Intel'e kesilen para cezasının iptali yönündeki itirazını reddetti.

Para Cezasının Nedenleri

AB Komisyonu, Intel'in bilgisayar üreticilerine uyguladığı indirimlerin, rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gerekçesiyle 1,06 milyar avro para cezası kesti. Intel, bu cezaya karşı hukuki bir süreç başlatmıştı.

Geçmişteki Gelişmeler

AB Genel Mahkemesi, 2022 yılında bu para cezasını çeşitli usul ve hukuki hatalar gerekçesiyle iptal etmişti. Ancak, AB Komisyonu bu kararı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

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